Orar es algo más que pedir

Muchos sostienen que, a pesar de orar, no alcanzan las bendiciones o los milagros que le solicitan al Creador. Por eso la fe de ellos se ve un tanto resquebrajada.

En medio de estos tiempos adversos y de tanto escepticismo que reina en el ambiente, se podría decir que creer en las bondades de la oración “es un auténtico reto”.

Y aunque puedo entender a aquellos que aseguran que su fe trastabilla porque no encuentran eco en el cielo, considero importante decirles que no pueden dejar de orar.

A ellos, a los que piensan que “orar no sirve de nada”, les aclaro que están muy equivocados. Tal vez lo que les está fallando no es la oración misma, sino la forma como están asumiendo el arte de acercarse al Creador.

Si usted es uno de los que está cansado de pedir y no recibir, tenga en cuenta lo siguiente: rezar es algo más que pedir; es alabar, es dar gracias y disponerse a hacer la Voluntad de Dios, con la seguridad de que Él lo guiará.

No crea que orar es solo una cuestión de leer unas frases y quedarse sentado a que todo se le solucione. La oración no es para que Dios haga cosas, sino para que las ejecute usted.

Si eso fuera así, yo rezaría todos los días para ganarme la lotería y listo... ¡Adiós a mis problemas económicos!

¡Las cosas no son así de simples! Debe extraer de la plegaria la energía y la paz necesarias para moverse y para ir tras sus proyectos o para buscar la solución a sus problemas.

Para orar es preciso tener un encuentro personal con el Altísimo, sin alejarse de su fe.

Ojo: si la oración no es auténtica ella se convierte en una repetición aburrida de frases aprendidas en las clases de religión o en los cultos.

Orar es una súplica ferviente. Incluso, se podría decir que es un coloquio o una conversación directa con Dios y sin intermediarios.

Cuando oramos, usted y yo podemos entregar nuestras más pesadas cargas a Dios y tener la certeza de que encontraremos alivio.

La oración, siendo sincera, es capaz de liberarnos de cualquier tensión y, en cierta forma, nos da la serenidad suficiente para soportar cualquier situación por la que estemos pasando.

Por eso, al elevar una plegaria al cielo, debe conversar con Jesús. ¡Nada hay tan efectivo como dialogar con Él de una manera directa!

No espere a que lleguen las horas de la Eucaristía; cualquier momento es bueno para hablar con Dios.

También debe ser humilde al orar: reconozca sus debilidades y asuma que, más allá de lo que pida, usted quiere crecer.

No es preciso estar pegado a un santuario. No tiene que pararse al frente de una de esas imágenes de porcelana que representan a los santos.

Lo anterior no quiere decir que no deba ir a un altar o al templo del credo que usted siga. Lo que quiero decir es que Dios no atiende el tono de las palabras del que ruega, ni mucho menos la imagen que venera. ¡Dios solo mira su corazón y su alma!

REFLEXIONES CORTAS

* La sencillez es más valiosa que todas sus cuentas bancarias y que todos sus triunfos.

* Usted puede encontrar el amor, el éxito y lo que quiera en cualquier momento de su vida.

* Recuerde que su energía atrae o rechaza lo que quiera, dependiendo de cómo quiera dirigirla.

* El dinero lo hace arrogante; y la enfermedad y la muerte le recuerdan que somos iguales.

* Cuando nada espere, Dios lo sorprenderá con sus hermosas y cálidas bendiciones diarias.

* La vida es como una naranja, hay que sacarle el jugo a tiempo y disfrutarla al máximo.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Atravieso por duros momentos, los cuales me están cambiando mi mundo y me obligan a darle un giro sustancial a todo mi proyecto de vida. Me da rabia tener que desistir de cosas por culpa de esta fea época. Mi espíritu está alicaído y solo veo obstáculos insuperables. Ya no sé cómo visualizar mi futuro y vivo en medio de una gran angustia. Me gustaría que me diera uno de sus consejos. Espero que atienda mi caso. Muchas gracias”.

Respuesta: Recuerde que en esos tiempos, en los que la vida le muestra su faceta más difícil o dolorosa, es cuando más debe hacer acopio de entereza.

Recurra a esa capacidad de recuperación y de resiliencia que todos poseemos.

De entrada quiero plantearle que deje de ver estos instantes críticos como “obstáculos insuperables”. Este es un tema de actitud. Tal vez no pudo evitar que le ocurrieran esas cosas, ni mucho menos pudo impedir que le generaran tanta tensión; pero sí es su responsabilidad cambiar la manera como las interpreta y la reacción que tenga ante ellas.

Por otro lado, tenga en cuenta que los cambios siempre serán positivos, así no los vea hoy de esa forma. Es importante que los reciba con agrado y con amplia capacidad de adaptación, para que pueda aprovecharlos y sacarles el mayor provecho posible.

No vale la pena pelear contra el dolor y los momentos difíciles por los que atraviesa; lo mejor es aprender a mirarlos como particulares formas que asume la vida misma. Todas esas circunstancias son posibles de transformar en otras situaciones más benéficas.

Es decir, convierta las cosas en contra a favor, lo que implica buscarles salidas propositivas a lo que hoy está afrontando.

Una vez entienda que tiene la posibilidad de realizar este importante proceso, podrá convertir esos estados emocionales dolorosos y negativos en nuevas fuentes de creatividad. ¡Hay opciones distintas a la de la desesperación!

En su carta usted no me da pistas exactas sobre los cambios que deberá adoptar, ni tampoco de qué se trata esa reestructuración de su mundo. Sin embargo, creo que es fundamental que le dedique un tiempo prudencial a reflexionar sobre la mejor manera de rehacer su vida en medio de estas variaciones que el destino le ha dado.

Vea en lo que afronta valiosas oportunidades para redescubrirse. De las cosas que le son adversas puede aprender mucho sobre sí mismo.

Es conveniente que tenga fuerza de voluntad para que así, de una manera decidida, pueda alcanzar la armonía interior y exterior que requiere para vivir plenamente.

No se deje llevar por el excesivo temor o por la angustia.

El cultivo de su espíritu será el alimento y el dinamizador de sus enormes facultades y potencialidades innatas; también será la llave secreta que le permitirá salir del caos en el que está.

Mire a su alrededor y dese cuenta de que muchos, como usted, tienen un gran peso sobre sus hombros y aún así miran hacia el frente.

No se desespere por las cosas que le pasan o por aquello que le falta. Los males que no tienen fuerza para acabar la vida, tampoco han de tenerla para agotar su paciencia.

Finalmente pídale a Dios mucha sabiduría y fortaleza para asumir los retos que la vida le está planteando. ¡Hágame caso y me cuenta cómo le va!