Una cadena de oración no detiene lo inevitable; sin embargo, sí nos da fortaleza y nos permite ver con más claridad lo que nos sucede.

Ella siempre es buena, sobre todo porque nos ayuda a acercarnos a Dios y a encontrar serenidad en medio de una situación difícil.

Al orar, siempre que lo hagamos con fe y con respeto, nos entregamos a la Voluntad del Creador ante cualquier situación y eso hace que obremos, pensemos y actuemos bien.

Por eso, siempre que enfrentemos alguna adversidad encontraremos en la invocación divina un bálsamo. Ella será esa palabra de aliento que, en el instante preciso, nos dará la capacidad de discernir lo que debemos hacer ante un duro momento.

También nos ayuda a desvanecer nuestros pensamientos negativos y, de esta forma, accedemos al cultivo de la esperanza.

Las propias Sagradas Escrituras nos dictan, a través del Libro de Filipenses, que este diálogo con Dios es un antídoto contra un mal muy común en nuestros tiempos: la ansiedad.

Obvio que orar también es un medio efectivo para despertar nuestra emoción espiritual y experimentar la Presencia de Dios en nuestra existencia.

La esencia de ese momento de paz consiste en aceptar los designios del Señor, confiar en sus determinaciones y llenarnos de fortaleza.

Dios espera que pidamos y que lo hagamos en el nombre de Jesús. No es pedir todo lo que se nos antoje o por nuestros caprichos, sino estar de acuerdo con su deseo para nosotros y para que Él sea glorificado en nuestras vidas.

Dicen que las frases celestiales hacen parte de la armadura espiritual que Dios nos da. Pronunciarlas es un privilegio; además ellas son vitaminas y se convierten en las herramientas para que podamos estar en comunión con su Orden Divina, sobre todo cuando la aflicción toque a nuestra puerta.

La Página Espiritualidad de hoy es una invitación a mirar siempre hacia delante, con fe y devoción. La propuesta consiste en mantener una actitud propositiva y la debida resiliencia durante la tormenta.

Y para que me entiendan, les doy el siguiente ejemplo:

Cuando alguien es sorprendido en la calle por un aguacero, tiene dos opciones: o corre de prisa o se ubica justo debajo de un tejado. En los dos casos, se mojará, mucho o poquito, pero igual de las gotas no se salvará.

Si estamos preparados mentalmente para la idea de soportar la lluvia y hasta bailar al ritmo de las gotas, no nos contrariaría tanto la idea de una borrasca. Dicho de una forma más directa: nos conviene estar preparados para enfrentar las duras etapas de la vida e incluso así hasta podríamos sacarle provecho a cualquier temporal.

También les dejo esta sana reflexión: quienes deciden vivir bien deben ayudar a que los demás también vivan de una manera feliz. Ojo: el valor de una vida se mide por las vidas que se tocan.

Por último le sugiero que comparta la siguiente oración que, a mi manera de sentir, lo reconfortará.

La plegaria reza así:

Dios, le pongo en sus Manos mi vida y mis angustias. Permita que todo lo que me ocurra, así a mí me parezca ‘malo’, tenga una razón valiosa para que suceda. Permítame vivir de acuerdo con su Voluntad y entender que soy capaz de sobreponerme a la adversidad. Calme mi mente y dele fortaleza a mi corazón para que siga latiendo y pueda responder con amor, en lugar de reaccionar con miedo. Amén.

REFLEXIONES CORTAS

* Lea estas cinco verdades: 1. Nacer es un milagro. 2. Estar vivo es un regalo. 3. Tener salud es una bendición. 4. Vivir en paz es la felicidad. 5. Perdonar es vivir libre.

* Cuando tiene que ser es: nunca antes, nunca después. Entienda eso y la vida se le hará más liviana. Si algo es para usted, se lo guardan.

* Los problemas son como esas lavadoras automáticas: nos retuercen, nos dan vueltas y hasta nos exprimen. Sin embargo, al final salimos más limpios, más brillantes y mejor de como estábamos.

* ¡No tenga miedo! Hay momentos en los que puede creerse perdido o derrotado; sin embargo Dios estará cerca para marcarle el camino a seguir. Aunque a veces sienta que nada va bien, Él siempre estará con usted, lo cuidará y lo sostendrá.

* Hay que saber qué camino seguir, dónde se puede permanecer, cuál es el momento de retirarse, qué casa visitar y, sobre todo, cuál es sitio al que nunca debe regresar.

* Cada crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Lo mejor es que, si se lo propone, la superará.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

¿Cuáles son esos temores que hoy lo afectan? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Yo no sé por qué Dios permite que me pasen cosas malas, justo cuando estoy entrado en años; pienso que en la vejez es cuando más debería estar junto a mí. Estoy bien de salud, pero me siento solo y a la deriva. Reconozco que he cometido errores y que en años pasados fui un déspota con la gente. Sin embargo, me duele que ahora, cuando caí en desgracia, Jesús esté tan distante de mí. Me siento angustiado y no sé qué hacer”.

Respuesta: Algunas personas como usted han experimentado esa sensación de soledad; no obstante, es preciso que entienda que usted es realmente el único responsable de sentirse de esa manera. No le atribuya la razón de su estado a Dios, ni mucho menos le recrimine.

Si bien sus cosas podrían estar mejor, dé gracias porque goza de buena salud y, en general, por todo lo que ha recibido; incluso por las pruebas por las que hoy atraviesa.

¡Él no está distante! Usted podrá detectar la presencia del Altísimo en los detalles de su cotidianidad y cuando se tome el tiempo de reconocer sus bendiciones.

Tenga presente que Jesús está esperando por usted. Más allá de la adversidad por la que pasa, todo será más llevadero si modifica su actitud y si fortalece su fe.

Reconozca que el Creador está en su propio corazón y, contrario de lo que piensa, sí lo tiene en cuenta. Insisto en decirle que es usted el que ésta “a la deriva” y, por ende, debe recomponer el camino.

Considero que la pregunta no es por qué Dios permite que le pasen esas cosas en la vejez, sino qué es lo que le corresponderá aprender con las situaciones presentes.

A lo mejor el problema no es que Dios esté o no cuando más lo necesite; de pronto lo que pasa es que usted no ha tenido la precaución de vivir y de tomar las decisiones acertadas para que las cosas no le salgan tan mal.

Y es que, por lo que me cuenta, se fue por la vida sembrando de espinas su camino, sin pensar que algún día regresaría y se encontraría viviendo el viacrucis de errores que ha cometido.

No se deje atosigar por los problemas, ni mucho menos se encierre entre las paredes del pesimismo y de la angustia; es preferible mantener firme la esperanza de un tiempo prometedor.

Nada lo acercará más a Dios que la oración. Si se siente perdido, eleve plegarias al cielo y Él lo escuchará.

Le recalco que debe asegurarse de agradecer por todo lo que el Altísimo ha hecho por usted y comparta sus pruebas a su lado.