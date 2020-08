Una luz de tranquilidad

Señor: permítame tener la entereza suficiente para afrontar estos momentos de desequilibrio y de confusión que me golpean a mí y a quienes me rodean. Además, destierre de este planeta a la negatividad y al pesimismo. Deje que mis ojos se detengan ante la belleza de una flor, ante el lindo gesto de la sencillez, ante el espectacular vuelo del amor y, sobre todo, ante el amanecer que hoy me indica que dispongo de un nuevo día para ser feliz.

La oración es una herramienta poderosa. Y no hablo solo de esta con la que inicié el texto, sino en general de todas las plegarias.

Tener ese diálogo personal con Dios es un auténtico bálsamo que trae a nuestras vidas recompensas. Y lo mejor es que no es preciso dedicarle más de dos o tres minutos a esta relajante experiencia.

Siempre he creído que rezar no es para que todo se soluciones. No se ora para que Dios nos haga cosas, sino para que las hagamos nosotros. De la plegaria debemos extraer la energía y la paz necesarias para movernos a hacer el bien o al menos no dejarnos desanimar.

Y también es un tema de salud mental, pues emocionalmente al orar adquirimos fuerzas para continuar.

En mi caso personal, después de orar percibo una luz de serenidad que irradia todo lo que esté haciendo.

¡Y no lo digo solo yo! Muchas personas, incluso profesionales de la salud, aseguran que la oración es una gran medicina, tanto para el alma como para el cuerpo.

Quienes tienen el sano hábito de orar viven con más paz interior, manifiestan una valiosa serenidad y reflejan un gran semblante.

Esta página es un llamado a la calma, sobre todo en esta época en la que todos vivimos en la incertidumbre por lo que pueda venir en medio de esta pandemia.

Tener un momento de tranquilidad en el corazón y no dejar alojar el miedo en nuestras venas pueden ser los mejores antídotos para no caer en la desesperación que nos ha traído el virus.

Yo sé que cada persona reacciona a su manera en respuesta a esta situación; no obstante, la propuesta de no entrar en pánico es tal vez la mejor salida a tanto desdén. ¡Ponga de su parte para sobrellevar este tiempo!

Es indudable que nos estamos enfrentando a ansiedades y que el miedo estremece nuestro día a día.

Sin embargo, existe una verdad incuestionable: todo pasa y la pandemia no será la excepción.

Hay que proceder con tranquilidad sin que eso implique relajarse al punto de intentar ‘tapar el sol con las manos’.

Debe orar por usted, por su salud, por su familia y por los que están sufriendo incluso más que usted; no alcanza a imaginar los efectos milagrosos de estas buenas intenciones.

Usted, yo y en general todos estamos pasando por momentos difíciles, pero tengamos la certeza de que Dios está alistándose para bendecirnos de una manera que solo Él puede. Conservemos la fe y oremos, pues el Creador siempre nos escucha. Amén.

REFLEXIONES CORTAS

* Si Dios permite que el cambio llegue a su vida no es para destruirlo, sino para darle una mano y llevarlo a algo mejor.

* Un hombre valiente es aquel que es capaz de salir de su ‘zona de confort’ para ir detrás de un nuevo cielo.

* No se aferre a nada ni a nadie; todo tiene un momento en su vida, un sano propósito y también una razón de ser.

* Cuando Dios quiere mostrarle un camino le abre la puerta para que usted dé el paso correspondiente.

* ¿Suele suceder que no recibe lo que usted da y eso lo frustra? ¡No se preocupe! Al final recibirá su bendición.

* Ser bondadoso no es ser bobo ni tonto. No se trata de ser bueno o malo, se trata de no ser el pendejo de nadie.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “¿Cómo recupero el entusiasmo en medio de esta incertidumbre en la que estoy? Me informo sobre la pandemia a través del computador y veo que cada día el asunto se enreda más, al punto de que me salgo de casillas. Soy joven y no debería sentirme así, pero no sé por qué todo me sale mal. Me afana lo que pueda pasar con todo esto de la pandemia; es más, vivo con ansiedad y estrés. Ayúdeme por favor”.

Respuesta: De entrada quiero decirle que recuperará su entusiasmo solo si se lo propone usted mismo. Tiene que dejar atrás tanto pesimismo y entender que es mejor estar con una cara amable, que vivir afanado y angustiado.

Si no logra ser objetivo y valiente en su diario vivir, estos episodios de estrés y de ansiedad se quedarán dando vueltas en círculo y ‘dispararán’ sus problemas.

No asuma ese ‘papel de la víctima’, ni siga amargándose por lo que sucede hoy.

Aunque no es fácil cambiar de manera de pensar, ser optimista o ser pesimista llega a ser una cuestión de decisión personal, que puede manejarse racionalmente si se toma el trabajo de vencer los condicionamientos y si diseña en su mente un mundo más ameno. Si a la hora de enfrentar esta pandemia se ‘sale de casillas’, busque el dominio propio de la situación. El exceso de concentración en las cosas negativas que ha arrojado esta prolongada ‘cuarentena’ es, sin lugar a dudas, un factor de tensión permanente para usted.

Es buena idea y una mejor estrategia estar siempre optimista con respecto a esta cruda realidad, porque así el Universo y la Divina Providencia le van a enviar un torrente de energía, el cual hará que entre en una etapa importante de su vida que le mantendrá activo y exitoso por mucho tiempo.

Usted es muy joven y considero clave que sea positivo, pues así encontrará toda una fuente de felicidad para usted y para las personas que lo rodean.

Observe sus emociones con tranquilidad para que pueda analizar la forma como operan dentro de usted la ansiedad, el estrés y, sobre todo, cómo estos problemas de la mente condicionan sus comportamientos.

No tenga miedo de afrontar las circunstancias actuales y siempre piense de una manera esperanzadora.

Si me hace caso, en unas cuanta semanas se va a sentir lleno de dinamismo, lo que le permitirá transformar su entorno. Si logra que su razón prime por encima de sus temores hará que la serenidad vuelva a usted.

¡Sea práctico! La vida es más que simplemente hacer lo que nos toca, cuando nos lo piden o nos lo ordenan; ella es una experiencia existencial que merece ser disfrutada en su totalidad.

Permítase un tiempo para el silencio, a fin de que pueda realizar una intensa y

serena reflexión sobre todas las cosas que le han salido mal.

La interioridad es la vía a la felicidad y a la plena realización. Dese la oportunidad de darles curso a todas sus potencialidades que aún no ha podido explotar.

A través de la meditación, logrará clarificar sus ideas y cualificar todas sus acciones.

Tampoco olvide el enorme poder de la oración. Por eso, le recomiendo además acercarse a Dios para pedirle protección y ayuda y para que descubra directamente las bondades de una plegaria sincera y nacida del corazón.

Cuando todo esto pase lo invitaré a un tinto. Desde aquí le mando una ‘buena vibra’.