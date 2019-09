Ahora bien, para no equivocarse otra vez, ponga los pies sobre la tierra y siga viviendo su vida en paz. Y si es un hombre de fe, déjese guiar por una senda espiritual haciendo buenas obras y logrando un cambio verdadero de mente y actitud respecto al pasado. No se quede en el ayer y no llore sobre la leche derramada. Dios lo bendiga.

Testimonio:

“Soy un hombre de 37 años y creo que estoy perdiendo el rumbo de mi vida por alguna razón que desconozco. Me cuestiono por muchas cosas que antes hacía y que hoy me parecen absurdas; es decir, mi mundo está 'patas arriba'. Eso es como un ‘desentone del alma’. Le cuento que tengo todo y, a pesar de ello, detecto una especie de vacío inexplicable en mi entorno. No sé esto hasta dónde me llevará; pero lo que sí es claro es que me he dejado llevar por el abatimiento y la desazón. Me estoy desconectando de mi espacio social cada vez más y eso me preocupa. Debo reencontrarme y tener claro qué voy hacer durante el resto de mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Quisiera leer uno de sus consejos. Mil gracias por su atención”.

Respuesta:

Eso de sentirse ‘extraviado’, tal y como le ocurre a usted, es una sensación más frecuente de lo que cualquiera podría imaginar. Yo, en más de una ocasión, he vivido ese tipo de episodios.

A través de este ‘buzón espiritual’ e incluso en muchos entornos que he conocido me encuentro con personas que, al menos en algún momento, han afrontado esa especie de ‘crisis existencial’.