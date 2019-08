¿Para qué se aferra? ¡Es mejor volar y explorar!

Si bien el desapego no puede ser catalogado como indiferencia o como ‘mandar todo a la porra’, déjeme decirle que amarrarse a una relación, a un lugar, a determinados momentos o situaciones que se nos vuelven ‘cómodas’, en síntesis, no le permitirán crecer ni mirar hacia el frente.

Es normal que haya sentido eso. A mí me pasa y con frecuencia. No obstante, no me puedo quedar petrificado con ese fantasma porque, de manera literal, me estanco.

¿Es usted de esas personas que se aferran hasta más no poder a lo que tienen? Me refiero a ese puesto en la oficina trabajo, a esa relación de pareja, a sus cuentas bancarias, a su carro, a esa casa vieja en la que vive desde hace décadas, en fin...

Testimonio: “La sensación de haber vivido en un mundo vacío me atormenta. Tengo 45 años y siento que no he hecho nada: he mantenido relaciones sentimentales fallidas, no asciendo en mi trabajo, mis cuentas bancarias no son las mejores y en general siento que no tengo norte. A veces pienso en ello y me aterra. ¿A usted le ha pasado algo similar? Si le ha ocurrido, ¿Qué hizo para salir de esa angustia existencial? Quisiera un consejo suyo. Se lo agradecería”.

Respuesta: La vida está llena de momentos en los cuales tenemos que hacer un recuento para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos.

Aunque desafortunadamente usted lo encontró un ‘poco tarde’, déjeme decirle que aún hay tiempo de empezar a reestructurar su vida a partir de la crisis que está viviendo en este instante.

Lo primero que debe entender es que la vida está llena de etapas que inevitablemente tenemos que vivir, y aunque muchas no son tan agradables hay que enfrentarlas y sacarles el mejor aprendizaje que podamos.

Por ejemplo, esa situación por la que usted está pasando la viven otras personas a los veinte años, otras en sus treinta, y otras incluso mucho más tarde que usted.

A mí me sorprendió esa etapa muy joven, por ahí a los 22 años. Ocurrió justo cuando padecí un golpe fuerte en mi vida: murieron mi padre y mi madre.

Con el vacío de la ausencia de las dos personas más importantes de mi mundo, no sabía qué hacer y creía que me perdería más. No obstante, entendí que tenía mucha vida por delante.

¿Qué le pretendo decir al referirme a mi historia personal?

Que lo importante es identificar por qué se siente así y qué puede hacer al respecto para mejorar su percepción de sí mismo y de su vida.

¿Qué hice yo cuando me sentí vacío?

Pensé en los valores que me inculcaron mis padres y entendí que ellos representan la esencia de lo que considero importante en mi vida.

Son prioridades que me indican cómo actuar en cada situación y cuál es la mejor manera de invertir mi tiempo.

En mi caso, la honestidad y la paz interior son dos de mis valores principales, y por eso no me amilané ante la adversidad y decidí llenar todo ese vacío tratando de ser una buena persona. No sé si lo haya logrado, pero le garantizo que duermo en paz al llegar a casa.

Le recomiendo que antes que nada deje atrás el pasado. Debe entender que de nada vale lamentarse por los errores o las malas experiencias que haya tenido antes, pues lo que importa es el ahora. Una vez tenga esto claro lo que sigue es identificar cuáles cosas de su vida actual no le gustan y desea cambiar. Cuando las analice piense qué estuvo mal en cada una o qué patrones ha repetido que le lo han hecho caer los mismos errores. Esto es importante si quiere tener una plena conciencia de sí mismo, para que a partir de ahí se pueda poner metas reales que satisfagan los deseos personales que tiene.

Si no hace este ejercicio de manera honesta difícilmente podrá lograr ponerse objetivos ante lo que quiere para su vida.

Sé que con mucha honestidad, disciplina y asertividad podrá comenzar a ser la persona que quiere ser.

Muchas bendiciones y que Dios lo bendiga.