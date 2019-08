Asumir una actitud pesimista es muy perjudicial para la salud mental y física de cualquier ser humano. Los efectos de esa forma de pensar hacen que las personas pierdan buenas oportunidades y no disfruten de los momentos gratos de la vida, simplemente porque no aprenden a percibirlos.

Aquí entre nos, yo evito hablar con individuos así por dos razones: Porque no me aportan nada bueno y porque me desgasto con sus conversaciones.

Testimonio: “Tengo una gran oportunidad que le daría un buen giro a mi vida. La propuesta es generosa y me conviene, pero no quiero alejarme de mi entorno actual, a pesar de que las cosas junto a este ambiente no marchan como quiero; incluso he sido víctima de un par de injusticias y humillaciones. Todo esto me tiene aturdido. ¿Qué hago?”