Testimonio: “Si pudiera resumirle mi situación actual, le diría que cada día que pasa es menos memorable que el anterior. Antes no era así; de hecho era un gran aventurero. No sé si es que me estoy volviendo viejo -tengo 64 años- o es que la falta de novedades y las pocas emociones en mi mundo me tienen muy aburrido. No sé si deba diseñar planes a largo plazo, pues siento que podría colapsar en cualquier momento e incluso podría no lograr algo significativo. No soy de los que tenga problemas emocionales, ni económicos ni de salud, pero aún así me siento inconforme. Todo eso me tiene estresado. Lo peor es que no hay una razón aparente para estar así de ‘amargado’. ¿Me podría dar alguna sugerencia sobre qué hacer? Se lo agradecería”.