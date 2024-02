$!Consejo espiritual del día: ‘Póngale la lupa’ a la esperanza, no al dolor

Y aunque no siempre encontrará respuestas claras, es importante tener presente que todas las cosas suceden para que cambie algo que no está haciendo bien.

Cuando algo no le sale como esperaba o alguna circunstancia trastoque su agenda se verá de frente con su vulnerabilidad y fragilidad. Pero no por eso debe cuestionarse sobre el por qué le suceden ciertos acontecimientos; mejor entienda las lecciones que esos hechos le quieren dar.

Haga acopio de una mentalidad positiva y enfóquese en la esperanza; eso es mejor que quedarse llorando por las cosas difíciles de la vida.

¿Qué es la vida? Esa es una pregunta que cada quien debe responder. Porque, más allá de conceptos existenciales, su vida es lo que usted quiere que sea. No se trata de entenderla, sino de vivirla y disfrutar de cada momento. No se pierda las pequeñas alegrías de la vida mientras espera la gran felicidad.

No todas las tormentas vienen para perturbar su vida; algunas llegan para limpiarle el camino. Obviamente nos corresponde asumir esas borrascas con entereza y responsabilidad personal, para fortalecer cada lugar débil y quebrar nuestros miedos. Las circunstancias externas no nos pueden amilanar.

Testimonio: “No sé si sea porque nada me ha salido bien, pero en los últimos meses he ido perdiendo mi fe. ¡Me enojo con Dios! Y aunque lo sigo a través de mi religión, pareciera que Él me abandonó. Tengo dudas sobre mi fe. ¿Qué me puede estar pasando?”.