$!¡Pongámosle orden a nuestra vida!

Las inquietudes asaltan con bastante frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su caso a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante la pandemia no me dejé vencer, a pesar de que viví circunstancias complicadas. No obstante hoy, cuando estoy en mi etapa de reactivación, me ha resultado más duro el tema. Lo que pasa es que si bien he podido lograr una nueva fuente de ingresos, se trata de algo que implica un drástico cambio de lo que venía haciendo. Me ha costado trabajo desempeñarme en algo que no hacía antes y que me llena de mucha incertidumbre. No obstante, tomé la decisión de asumirlo, dadas las circunstancias. Me gustaría que me diera algún consejo para sobrellevar esto. Agradezco una respuesta”.

Respuesta: Una de las dificultades a la que estamos sometidos hoy como consecuencia de los tiempos de pandemia es, de manera precisa, ese escenario de incertidumbre por el que atravesamos.