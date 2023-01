Testimonio: “Durante los últimos meses me he sentido demasiado extraviado de mi vida; tanto, que casi que le podría decir que la curva de mi horizonte se pierde a un metro de distancia. Estoy perdiendo las esperanzas de lo que antes hacía, tal vez por las continuas decepciones que he vivido. No sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: No creo que esté perdiendo el horizonte; es probable que sólo esté distraído por acercarse a la peligrosa línea de la desesperanza, esa que le hace ver borroso su futuro.

Le diría que es relativamente ‘normal’ sentirse ‘bajo de nota’, sobre todo si viene de ‘tropezón en tropezón’. Tal vez no estaba preparado para amortiguar esos golpes que recibió de la vida.

Sin embargo, lo peor que puede hacer es mantener ese estado emocional negativo, entre otras cosas, porque así será más vulnerable.

¿Qué le quiero decir? Que trate de ser más asertivo y que entienda que los problemas y las nubes grises hacen parte de la cotidianidad y, por ende, no puede dejarse obnubilar.

Reflexione sobre lo que le pasó, admita la parte de responsabilidad que le corresponde, busque soluciones y despeje las dudas que tenga, para que pueda visualizar un mejor mañana.