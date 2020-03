Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de este jueves:

Testimonio:

“Atiendo muchas cosas a la vez y eso ha hecho que esté con un aterrador cansancio mental. A veces quiero mandar todo al traste y dejar ese cúmulo de cosas pendientes que no sé cómo resolver. La vida me exige tanto trabajo, tanta planificación y tanta eficacia que no tengo tiempo ni de respirar. Siempre debo atender aquí y allá, darle la cara a todo, en fin... No he sido capaz de oxigenar mi mundo. La verdad es que me gusta tener todo bajo control, so pena de sentirme fracasado. Mis pensamientos van a toda velocidad y creo que estoy a punto de vararme por falta de gasolina. Todo eso me tiene aburrido, atosigado e indeciso. Según usted, ¿Qué debería hacer? Espero que pueda responder mi inquietud”.