Testimonio: “En cierta medida percibo un rechazo por parte de las personas con las que convivo y trabajo. No sé si esa animadversión tiene que ver con mi forma de ser: Soy un hombre directo para decir las cosas; es decir, hablo de una forma clara y sin importar si se hieren o no susceptibilidades. Algunos me dicen que soy arrogante porque hago valer mi posición, pero qué se le va a hacer. Lo que hoy tengo me lo he ganado, nadie me lo ha regalado. ¿Qué piensa de lo que me sucede? Gracias”.

Respuesta: Una cosa es ser directo y otra muy distinta es ser arrogante. Expresarse de forma clara o decir lo que realmente piensa sin rodeos y con respeto hacia los otros está bien; pero si al hablar menosprecia, bajo el argumento de que usted es el que ‘tiene el sartén por el mango’, puede denotar un rasgo de prepotencia.

Quiero que reflexione sobre ello, pues la soberbia es una ‘trampa’ del amor propio. Al caer en ella, usted siente que está por encima de los demás y, por ende, considera que siempre tiene la razón.

Aclaro que no es que no se deba querer a sí mismo o que no sea transparente al hablar; sin embargo eso no implica estar cerrado a lo que opinan y sienten los demás.

Ojo: la soberbia es el ‘caldo de cultivo’ de muchos problemas. Sea consciente de la importancia de no ser engreído.

No me extraña lo que le pasa, entre otras cosas, porque uno de los riesgos que corre con su actitud es, de manera precisa, esa distancia social, la misma que hace que mantengan relaciones interpersonales superficiales o poco profundas con los demás.