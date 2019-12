EL CASO DE HOY

Inquietud: “Quienes me rodean me tienen estresado. Por culpa de los ‘terremotos’ de mis compañeros de trabajo vivo amargado y me siento como una bomba a punto de estallar. No sé por qué ellos se comportan así y viven atormentándome con sus necedades. La verdad es que vivo ocupado y me irritan sus feas actitudes. A veces los enfrento, pero se enojan y terminamos en cruces de palabras, lo que hace que me aburra más. Por culpa de ellos tengo problemas a toda hora. ¿Qué consejo me daría? Me gusta que las cosas siempre me salgan de maravilla. Gracias”.