Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

‘“¿Qué hacer para sobrellevar esta crisis? Veo a artistas y a hombres famosos hablando de ‘tener paciencia’, pero es que ellos sí viven cómodos y en medio de sus casas confortables. Me imagino que todos tienen resueltos sus problemas en temas de asistencia médica, comida y lujos. Pero yo sí estoy mal. Quisiera que los culpables de este virus tengan su castigo porque gracias a sus descuidos hoy estamos a la deriva. Me siento enfermo, no del COVID-19, sino del desánimo que esto ha traído para mi existencia. Siempre había vivido con lo justo y ahora no sé cómo hacer para no perder el ánimo y pretender, así como si nada, que debo seguir. Estoy en el piso, sin ilusiones y desesperado. Jamás me sentí tan vulnerable. Quiero su consejo”.

Respuesta:

Pasamos por tiempos difíciles y entiendo que sean diferentes estos días para algunos, dependiendo de las posibilidades económicas. Pero no se desespere.

No se trata de pretender estar tranquilo, “así como si nada”, o intentar tapar el sol con las manos. Hay que admitir la situación con entereza.

Al estar todos en circunstancias y contextos diferentes es obvio que la actitud o las reacciones que tengamos frente a esta realidad van a hacer muy distintas. No será igual para quien tiene una vida acomodada que para el que vive del diario, así como del que tiene ciertos apoyos pero igual afronta gastos inevitables. Según cada condición, la realidad la afrontamos de determinada manera.

Le recomiendo que elimine de su cabeza todos los pensamientos negativos que tenga.

¿Para qué se compara con otros?

De nada sirve la comparación y pensar cosas que no le traigan nada bueno a su espíritu.

Piense que estos momentos lo están obligando a salir de su zona de confort y a empezar a ingeniarse nuevas ideas a corto, mediano y largo plazo que lo hagan darle un nuevo rumbo a su vida.

Es momento de crecer emocionalmente y recuerde que eso se empieza a realizar desde adentro. Reflexione de una manera propositiva sobre ese caos que hay dentro de usted, pues las emociones hacen ebullición. Pierda ese miedo que genera el estar inmerso en una situación como esta.

Quítese el disfraz de víctima y empiece a ser más amoroso con usted mismo y con los demás. Reconozco que es complicado, pero la incertidumbre y el miedo no lo pueden vencer.

Usted, yo y todos debemos comprender que nos corresponde enfrentar un cambio de vida y replantearnos muchas cosas sobre el futuro en general: hábitos, costumbres, estilos de vida, etc...

Debe apropiarse de una gota de entereza, esa cualidad que todos debemos tener a la hora de afrontar una situación adversa.

¡Actúe con serenidad y fortaleza!

Deje de buscar culpables; tiene que responsabilizarse de su propia sanación y del equilibrio de su espíritu.

No pierda la fe. Esta es la oportunidad de dar el paso a un nuevo comienzo y empezar a vivir una vida diferente.

¿Ya pensó qué quiere hacer una vez pase la cuarentena? A eso es a lo que debe dedicar su tiempo y energía, porque cuando menos piense volveremos a salir a la calle y la vida debe continuar.

Simplifique su vida, florezca aún con lo mínimo que tiene. Ore y decida actuar, no con miedo sino con la fuerza que este momento histórico requiere.