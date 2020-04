Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“Esto de vivir encerrado por tanto tiempo con la familia hace que me salga de casillas. Lo peor es que en medio de la rutina he empezado decirles a mi esposa y a mi hija cosas con un tono de voz elevado, que ha causado mella en nuestro hogar. He pronunciado comentarios imprudentes y una que otra grosería. Soy impaciente y todo este tema del coronavirus me saca de quicio. Percibo que he herido con mis palabras, por eso me siento mal y necesito solucionar este ‘achante’. Le aclaro que nunca me había pasado algo así y, de alguna forma, le atribuyo mi feo comportamiento al desespero de estar atrapado entra las cuatro paredes de mi casa. Espero que me ofrezca uno de sus sanos consejos. Gracias por su atención”.

Respuesta:

De manera desafortunada estas reacciones se han ‘disparado’ en los hogares, casi que como el mismo virus. Todo se da por no saber manejar la convivencia al interior del hogar. Ahora que vivimos como usted dice, “atrapados entre cuatro paredes”, es preciso disponer de un gota de tolerancia y de cordura.

La cuarentena aumenta los estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre que acompaña a muchos hogares hace que más de uno se desespere.

Sin embargo, nada justifica el maltrato y tiene que admitir que usted se exasperó e hizo daño.

Hay palabras que taladran el corazón, hay gestos que lastiman el alma, hay indiferencias que carcomen el espíritu, en fin... hay actitudes que producen grietas. Lo peor del caso es que, cuando esas fisuras aparecen, no hay quién las resane. Es como cuando arrugamos una hoja de papel; por más que intentemos ponerla lisa de nuevo, los quiebres quedarán indelebles.

Muchos nos comportamos así: herimos a los demás. Algunos lo hacen a propósito, otros ni siquiera se dan cuenta. Sin embargo, logramos resquebrajar el entusiasmo de la gente que nos rodea.

La violencia, la grosería, la mentira e incluso el desamor, aunque no nos percatemos, nos acompañan y, lo que es peor, envenenan el alma.

Es en estos momentos cuando más nos corresponde ser cautelosos con nuestros actos y comentarios.

Es preciso ser amables y tolerantes con los demás para no lastimar sentimientos, no herir susceptibilidades, ni destruir ilusiones. La paciencia, el respeto, el diálogo, el hablar con la verdad y la comprensión mejoran nuestra convivencia. De igual forma, estos cinco ingredientes pueden convertirse en la mejor receta espiritual.

Lo invito a ser paciente, a bajarles el tono a sus reclamos y por supuesto a pedir perdón por la forma como ha tratado a sus seres queridos.

Si asume esa sana actitud, regresará la calma a su ambiente familiar y le irá mejor en estos días de cuarentena.

No vuelva a cometer el error de ofender. Reconozca su equivocación y tiene que comprometerse de verdad a no seguir maltratando a nadie.

De ahora en adelante mida el alcance de sus palabras. Si no se controla y sigue con sus comentarios imprudentes ocasionará más lesiones en el espíritu de su gente.

Recuerde: el que quiere el bien de los demás, ha hecho ya el suyo.

Lo más importante para usted es mantener la serenidad y no vivir alterado. Es fundamental cuidar sus relaciones personales y familiares. ¡Dios lo bendiga!