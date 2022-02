A veces usted siente que su vida carece de rumbo. ¡Mucho cuidado! Si no sabe lo que quiere, le será difícil fijarse en lo que va a realizar.

No tema soltar aquello que sienta que ya no es necesario en su vida. ¿Qué le dice su corazón? ¿Es tiempo de parar y tener una vida estable? o ¿Debe seguir arriesgándose y proseguir tras la meta de se feliz?

* Necesita amarse para amar, respetarse para respetar, valorarse para valorar y, sobre todo, aceptarse para aceptar a los demás o al menos para tolerarlos. Nadie puede dar de lo que no tiene; por ende, no se puede obligar a nadie a que dé más de lo que usted ofrece.

Testimonio: “Me siento desilusionado, estoy con el ánimo por el piso y con las esperanzas desvanecidas. Tengo rabia porque, siendo un hombre joven, percibo que el aliento de mi motivación se me esfuma poco a poco. Me preocupa por lo que pueda ser mi destino. Quiero que me dé un consejo, pues mi panorama anímico no es el mejor. Gracias por su ayuda”.

En su carta usted no me da mayores detalles de lo que le ocurre en sí, pero debe existir una razón específica para que se sienta ‘bajo de nota’: tal vez está defraudado por algo, de pronto algún proyecto que tenía no le salió como esperaba, es probable que las cosas no anden bien en la oficina o incluso tal vez exista por ahí un amor que le resulta esquivo. Sea lo que sea, debe reflexionar al respecto y tratar de sanarse. Esto que usted percibe hoy no deja de ser una emoción compleja y preocupante y, en caso de no manejarla bien, puede caer en los peligrosos límites de la ansiedad y de la propia depresión.