Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe todas sus preguntas al periodista Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Esto de la cuarentena es algo que me deprime demasiado. Llevamos más de un mes y no se vislumbra que acabe pronto. Me he llenado de incertidumbre porque me afana lo que pueda ocurrir y ya hasta les perdí la brújula a mis proyectos. No duermo bien, a pesar de que en el papel tengo tiempo para poder conciliar el sueño. ¿Qué me aconseja?”.

Respuesta: Esta situación no ha sido fácil para nadie. Sin duda la vida nos cambió, y todo lo que venga en adelante será un mundo lleno de diversos cambios.

Aferrarnos al estilo de vida que teníamos antes y fatalizar todo lo que venga a futuro solo sirve para atormentarnos más.

Debe entender que solo tiene dos opciones, llorar y lamentarse ante lo que viene o aceptar el reto y reestructurar su entorno en todos los ámbitos para comenzar una nueva vida.

Generalmente les tenemos miedo a los cambios porque representan incertidumbre y desconocimiento, pero debería ser todo lo contrario; ellos son maravillosas oportunidades para comenzar un nuevo camino y conocer nuevas cosas que antes desconocíamos.

Deje de preocuparse por cosas que no están en sus manos solucionar, mejor dedíqueles tiempo y energía a esas acciones que sí puede realizar. Procure hablar de esto también con su familia para que juntos busquen una solución que los beneficie a todos, le sorprenderá de lo que aprenderá de sí mismo y de los suyos.

Lo de no dormir bien es, de manera precisa, una consecuencia de todo lo que está pasando. Sin duda uno de los problemas más graves que el aislamiento ha dejado a muchas personas es la ansiedad y la paranoia.

Aunque cada quien asume a su manera estos momentos de crisis, la verdad es que a todos nos afecta de manera directa y nos enfrentamos a diferentes retos. Aquellas personas que están acostumbradas a estar activas todo el tiempo, como en su caso y el de muchos, son aquellas que más fácilmente pueden caer en ataques de insomnio, pero esto no es más que un síntoma del estrés y de la preocupación.

Lo primero que debe entender es que está en su mente el poder hacerse una mejor vida durante este proceso de cambio y posteriormente de ahí en adelante, pues las cosas van a cambiar por más que nos queramos aferrarnos a ellas.

Una vez comprenda el poder que usted tiene sobre sí mismo a través del pensamiento, empiece por eliminar todo aquello que no le sirve y le hace perder el tiempo: noticias fatalistas, ideas negativas, planes que ya no se pueden realizar y cuestiones económicas que no puede cambiar.

Tan pronto haga el respectivo luto y acepte lo que no puede cambiar, escriba en una lista lo que le gustaría empezar a hacer a partir de este nuevo comienzo que se le presenta. Sea preciso y redacte de manera clara y realista los planes que quiere llevar a cabo desde ya, a corto, mediano y largo plazo.