Con este tema no pretendo que nos afanemos más de la cuenta, ni que nos sumerjamos en una angustia existencial ni nada por el estilo.

Por no prestarle atención a nuestra salud mental y por ‘sacarles el quite’ a los miedos es que nuestra seguridad emocional, de manera literal, se mantiene ‘en jaque’.

Enfoquémonos en aceptar la realidad que vivimos, tratemos de fluir con las situaciones, aprendamos las lecciones y sigamos adelante.

La paz mental se asegurará resolviendo las presiones externas que nos estén causando la ansiedad, las preocupaciones y los problemas diarios.

Hagamos acopio de fuerza de voluntad para recomponer el trayecto. Hagámoslo por nuestra propia tranquilidad.

Podemos tener miedo a la oscuridad, a los asaltos, a perder el trabajo, en fin... Pero no hay una pesadilla peor que no escuchar la conciencia, pues el susurro de ella no nos dejará dormir en paz. ¡Dios los bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Usted decide cuál será su camino y, sobre todo, tiene la potestad de hacer de dicho trayecto algo exclusivamente suyo. Deje de darle tanta importancia a lo que opinan los demás. ¡Ya es hora de que le haga caso a su intuición! Así las cosas, ármese de entusiasmo y cumpla cada uno de sus sueños.

* Lo bonito de esta vida es despertar todas las mañanas, orar un minuto y reconocer en esa plegaria el milagro de tener otras 24 horas para poder disfrutar el arte de vivir. No olvide, eso sí, que Dios es quien levanta el sol, es quien derrama en usted una lluvia de bendiciones, es quien lo fortalece y es quien lo protege.

* ¿Sabía usted que todo lo que le ocurre, en cierta medida, lo puede estar salvando de algo? Hay situaciones en la vida que no suceden porque tal vez no eran oportunas ni precisas. Usted espera tantas cosas en el ‘día a día’ que a veces tiene la sensación de que no avanza; sin embargo, todo pasa para bien.

EL CASO DE HOY