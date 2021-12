Protéjase ante el mal tiempo y aprenda a reír ‘bajo la borrasca’

Si usted no se encuentra, si se olvida de hacer lo que le gusta y si asume una actitud de víctima, con seguridad caerá en el desaliento. Es decir, si no recurre a una ‘sombrilla anímica’, difícilmente saldrá bien librado.

Su fe es más grande que sus circunstancias. Afuera el temor, la impotencia y la amargura; es mejor confiar en Dios. Amén.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan hoy? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Por un lado tengo una pareja extraordinaria, que me comprende y que es mi razón de vivir; pero por el otro debo irme a trabajar lejos del país y no poseo los medios para irme con ella. Me da miedo perderla. Esto me tiene receloso de tomar o no la propuesta de mi opción laboral. ¿Usted qué haría?”