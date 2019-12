Dicen por ahí que las personas no aprendemos hasta que nos pasan las cosas; y a mis años puedo decir que en muchas ocasiones es así.

Y es difícil poder saber cuán graves serán o no las consecuencias de las decisiones que tomamos irresponsablemente en nuestra vida diaria.

Desafortunadamente no contamos siempre con la capacidad de anteponernos a todas las decisiones para saber si son ‘buenas’ o ‘malas’.

Aunque no tengamos problemas con el ego, estar 100% seguros de algo no es algo que esté escriturado, por más lógica que le imprimamos.

También ocurre que cuando fallamos casi siempre presentamos un patrón de comportamiento mediante el cual tendemos a evadir o a no asumir responsabilidades sobre las consecuencias de nuestros actos. Es más, a veces hasta les adjudicamos dichas culpas a personas ajenas.

Reconocer las faltas cometidas por culpa de decisiones irresponsables de entrada hace que mejore, tanto nuestro estado interno como nuestras relaciones personales.

¿Es víctima hoy usted de algún paso en falso dado en el pasado?

Si la respuesta es un “sí” no necesita darse duro ni tampoco echarse a la pena de por vida. De hecho, se podría decir que todos fallamos alguna vez.

Claro está que siempre será necesario aceptar esta realidad y dejar de juzgarnos duramente, enmendando la situación en la medida de lo posible.

¿Qué hacer ante una consecuencia funesta?

Le reitero que debe pasar primero por la etapa de la aceptación.

Me he dado cuenta que los seres humanos muchas veces sufrimos más de lo normal porque pretendemos aferrarnos a una ‘realidad’ que no existe y nos negamos a ver la que realmente estamos viviendo.

Debe entender que no es el mismo de ayer y que las oportunidades que perdió ya no volverán.

Además, no todo es ‘malo’. Errar le ha enseñado lecciones y también hoy lo hará reflexionar para recomponer el camino. Es decir, hay un aprendizaje en lo que le pasó. Sería una pena, eso sí, que no entienda la moraleja y no comprenda lo que la vida le quiso explicar.

Si quiere ver resultados ahora debe enfocarse en su presente y analizar qué hay al alcance de su mano para empezar a trabajar en ser la persona que añora ser.

Hacerle el luto a nuestro pasado y también recordar con nostalgia los buenos momentos de nuestra vida, cuando ella haya cambiado, es un proceso difícil que todos en algún momento estamos conminados a enfrentar.

Entre más pronto lo haga más entenderá que no hay tiempo que perder lamentándose y eso le dará un vuelco total a su destino.

Empiece por enumerar cuáles proyectos -reales y ejecutables- puede ir construyendo a partir de ahora, para empezar a ver frutos en el futuro. Empiece poco a poco, y vaya de uno en uno trabajando desde lo que esté al alcance de sus manos.

Es momento de tomar las riendas y tener la valentía suficiente para conocerse, para mirarse en profundidad y, de manera especial, para enmendar.

Una última recomendación: las cosas le pueden salir ‘bien’ o ‘mal’; lo importante será que ponga de su parte para hacer lo correcto y en el momento preciso.

Se lo menciono porque muchas veces las personas se sabotean a sí mismas y prefieren no hacer las cosas porque no salen cómo exactamente ellas quieren. Eso es un grave error porque en el mundo real no todo saldrá cómo queremos y debemos aprender a vivir con ello, sin que nos quite el sueño. ¡Ánimo que la vida sigue y todavía tiene mucho por disfrutar!

LA INQUIETUD DEL DÍA

Testimonio: “Traicioné mis principios: me involucré en un negocio sucio en el que mandé al vacío todo lo que mis padres me habían inculcado. Me dejé llevar por la ambición de unos amigos y fui ilegal. Al final la trampa salió al descubierto y quedé ante la opinión de mis hijos como un delincuente. Estoy arrepentido y no puedo de la vergüenza. No soy una mala persona y trabajo por mis hijos; pero sé que me equivoqué feo. ¿Cómo pasa uno este sinsabor?”.