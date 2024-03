¿Qué hacer en esos días en los que le cuesta seguir adelante?

Testimonio: “Siento que he ido perdiendo la esperanza en mis cosas; tal vez es porque en los últimos meses ‘corro a mil’ y nada me sale. Al revisar lo que me pasa, me doy cuenta de que los problemas económicos y los afanes del agite diario están menoscabando mi forma de vivir. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco la atención a mi correspondencia”.

Respuesta: Comprendo por lo que pasa, sobre todo sabiendo que estamos viviendo una época en la que es ‘fácil’ perder la esperanza.

Los problemas económicos, las crisis sorpresivas y unas cuantas heridas del alma nos golpean muy fuerte.

Tener momentos complejos y sentir que no hay salida, en cierta medida, son parte del ‘libreto’ de la vida; pero no puede quedarse atornillado en ese capítulo.

Lo que evidencio es que ese estrés que viene experimentando en los últimos meses lo ha ido llevando a perder la esperanza.

Recuerde que las circunstancias cambian, y aunque ahora todo parece difícil, si se tiene fe y es propositivo, vendrán tiempos mejores.

Esas pruebas que hoy enfrenta le ayudarán a crecer y a fortalecerse y, en el fondo, lo prepararán para algo bueno que está por venir.

Lo invito a reflexionar sobre las cosas buenas que ha experimentado hasta ahora, los momentos de felicidad y las situaciones en las que ha encontrado soluciones a sus problemas. Esos recuerdos pueden servirle de inspiración y encenderán otra vez los motores para superar las dificultades.

Desahóguese y, después de ello, encuentre nuevas razones para vivir. No pierda la esperanza, mantenga la fe en usted mismo y en lo que vendrá.