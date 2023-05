¿Qué hacer para que el corazón brille?

Tal vez me diga que se siente vacío, pero creo que no se ha dado cuenta aún de que la felicidad no se mide por si llenan o no los estándares que la sociedad impone, sino por lo que le dicta su corazón.

Testimonio: “Me he vuelto un hombre inseguro. He cometido algunos errores que me tienen amargado y decepcionado de todo. Lo más grave es que ahora dudo de cada paso que doy. Es como si estuviera atravesando por una cuerda floja de la que, en cualquier momento, me podría caer al abismo. La verdad no quiero volver a fallar, porque eso sí sería una tragedia. ¿Cuál podría ser el consejo que, desde su mirada espiritual, me podría dar para no seguir en este embotellamiento anímico en el que me he venido enredando? Agradezco su atención a esta misiva”.

Respuesta: Es obvio que la inseguridad se anidó en usted, de manera precisa, por esas decisiones erradas de las que habla en su carta y que finalmente desencadenaron consecuencias negativas para su vida actual y para su entorno.

No obstante lo sucedido, debe ser resiliente. Le corresponde, sí o sí, tomar riendas en el asunto y aumentar la seguridad en usted mismo, so pena de seguir perdiendo más su autoestima.