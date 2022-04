Le conviene utilizar al máximo toda su energía para no dejarse lastimar por los rumores y, de manera especial, para no sentirse incómodo por las habladurías de los demás.

Aunque el hecho de no prestarle atención a la gente que es así no logrará del todo silenciarla, al menos podrá tener claro que sí alejará de su entorno tanta toxicidad.

Testimonio: “Aunque yo soy un hombre joven, me siento inseguro de todo. Eso ha hecho que me pierda de muchas cosas y, en varias ocasiones, soy calificado como un tipo nervioso, miedoso y poco social. Me da miedo aceptar retos y no sé cómo hacer para confiar más en mis capacidades. ¿Qué consejo podría darme? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Hace poco leí en un paraje una frase que reza así: “La vida adquiere sentido cuando usted se arriesga a ser diferente y se decide a darle la cara”.

Usted es muy joven y la vida misma tiene mucho que ofrecerle; en ese sentido, no es justo que, por esas ráfagas de inseguridad, la desperdicie.

Tiene la oportunidad de explorar y de crecer todos los días. ¿Por qué no se atreve a aprovechar su juventud y a gozar de cada segundo que Dios le regala?

Cuanto más inseguro sea, más incertidumbre rondará a su alrededor y, por ende, seguirá sumido en el miedo.

Forjar la confianza en usted mismo es uno de sus grandes pendientes y debe trabajar en ello para convertirse en la persona que desea ser. Decida salir de su caparazón, mírese al espejo y tenga claro que, si se lo propone, puede ser feliz.

Sus ideas y sentimientos son importantes y, por supuesto, debe ser capaz de aceptar las críticas, el rechazo y los reveses.

Si más allá de estos consejos sigue preso de la inseguridad, es aconsejable consultar un especialista. La inseguridad puede conducirlo a la pasividad y ella puede crearle una fuerte dependencia hacia los demás. Recuerde: usted es muy joven como para seguir en ese letargo.

