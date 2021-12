Rayos de optimismo

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Percibo la vida como una carga pesada sobre mi espalda; es como si hubiera venido a este mundo a padecer tragedias. Me despierto sin ganas de hacer nada y a veces no deseo levantarme de la cama. No le encuentro sentido al día y todo me preocupa, además no he aprendido a vivir bien. Deme un consejo”.

Respuesta: No puede seguir pensando que su vida es “una carga pesada”, ni mucho menos que está predestinado a sufrir. ¿De dónde saca semejante tesis?

Estoy seguro de que tiene muchas razones para vivir, más allá de los problemas que afronte o de los momentos difíciles por los que atraviese.

Si bien es relativamente ‘normal’ pasar a veces por momentos en los que lo único que quiera sea quedarse en la cama sin hacer nada más, siempre hay que sacar fuerzas para levantarse.

Si descubre que en cada amanecer hay más de un motivo para ponerse manos a la obra, se ocuparía más de aprovechar cada segundo de su vida.

Me dice que no ha ‘aprendido a vivir bien’, pero sabe usted qué representa ello. Yo creo que vivir bien es tener un ideal, un plan y una estrategia para servir, llevando una vida sana, respetando deberes y los criterios éticos.

Escuche su voz interior para mirar hacia el frente con optimismo. Le hace falta una gota de fuerza de voluntad para salir a devorarse el mundo.

La vida es un regalo y usted la puede disfrutar, por encima de las vicisitudes. Sacúdase de esa ‘modorra’ y entienda que se encuentra en este mundo para cumplir una misión. ¡No sucumba al desánimo! Además, mientras respire, hay esperanza de mejorar. ¡Dios lo bendiga!