Le corresponde dejar ir lo que ya no es. Cuando entienda que lo que no le conviene ya partió, además de sanar las heridas, comenzará a abrir espacios para las nuevas bendiciones que Dios le tiene preparadas.

Si persiste en refundirse en su frustración; si no perdona a los que le hicieron daño; y si usted mismo no se tiene consideración y pretende ‘hurgar’ sus heridas, no podrá divisar un mejor porvenir.

Testimonio: “Me torno melancólico, sobre todo en cada comienzo de año. Antes no era así. Tuve dinero, lujos y una gran compañera de vida. Pero un día cualquiera lo perdí todo: entré en quiebra y mi mujer falleció de repente. He querido dejar caer el pasado como un cuerpo muerto y renacer a una más grande plenitud, pero me cuesta trabajo y en cada intento me desanimo. Tengo 55 años de edad. ¿Usted qué haría en mi caso? Me gustaría que me respondiera esa pregunta. Gracias”.

Respuesta: Ojo con ese estado melancólico, pues no lo conducirá a nada bueno.

La melancolía le recuerda que le falta algo que en algún momento existió, pero que ya no puede recuperar. Lo que vivió ya pasó y tiene derecho a rehacerse.

Cada mañana siempre será un nuevo comienzo. Dele gracias a Dios por ello y elija vivir desde ya. No base su melancolía en el cambio de calendario, porque tener una actitud propositiva no tiene nada qué ver con el paso del tiempo.

En mi caso, cada vez que despierto bajo el manto del cielo, siento que es un año nuevo y que tendré 24 horas más para ser feliz.

Usted tiene dos opciones:

1. Echarse a llorar.

2. Ponerle ganas al futuro.

¿Sabe algo? Todos hemos sentido en alguna ocasión que

el mundo se nos acaba cuando enfrentamos muchas vicisitudes y una vez allí no hacemos

sino lamentarnos.

Yo pienso que quien se queda solo en lamentos, en últimas, sólo aprende a ejercitar el absurdo rol de la víctima.

Llorar, en el fondo, le sirve para desahogarse. Pero si insiste en hacerle un monumento a su tristeza se hundirá cada vez más en el mar del abatimiento.

¿Qué le impide empezar una nueva vida y hacer lo que lo hace feliz? La edad y las ganas están en la mente y no en el registro civil.

Piense en lo que quiere para usted y no le importe lo que piensen los demás. Dese la oportunidad de vivir otra vez todo aquello que lo hizo feliz y nunca se dé por vencido. Sólo usted puede otorgarse esa felicidad que alguna vez consiguió.

Haga lo que haga, no permita que el pasado se interponga en este nuevo amanecer. Es absurdo vivir anquilosado en la ‘memoria’ o en la ‘imaginación’ de un tiempo que fue y que se arruinó.

Le corresponde crear y atravesar su nueva ruta. Si quiere sanar sus heridas, evite recordar las tragedias. Es mejor mirar el horizonte con optimismo. Nada es para siempre. Nada es permanente en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. ¡Ánimo!