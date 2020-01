Muchas personas, por no saber decir “no”, pierden el centro de sus propias vidas y se desgastan más de la cuenta.

Y por ese afán de ‘estar bien’ con todo el mundo nos incomodamos o nos encartamos con promesas que no podremos cumplir.

El “no” solo es una respuesta que, a decir verdad, lo librará de responsabilidades que no le atañen.

¡Pilas! El no tener que responsabilizarse de los demás no quiere decir que desatienda a la gente o que sea egoísta.

Tenga presente la importancia de la armonía y del diálogo sincero en todas sus cosas, pero muy especialmente en aquellas solicitudes que por algunas razones no pueda aceptar.

Hay que mantener siempre una buena disposición de ánimo para procurar el bien de los demás, pero no por eso debe estar obligado a realizar cosas que no le corresponden.

Si bien no hay una fórmula exacta, recuerde que el mejor modo de hacerlo consiste en hablar siempre con respeto y tacto.

A veces aumentamos la magnitud de nuestros compromisos con los demás y nos embolatamos con cosas que definitivamente no están al alcance de nuestras manos.

Es necesario saber establecer límites y no ceder ante manipulaciones y chantajes emocionales: Cuando es no, es no. Punto final.

EL CASO DE HOY