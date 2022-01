No se trata de ignorar nuestros problemas; la idea es reflexionar sobre lo que se puede hacer y tomar medidas libres de estrés y ansiedad.

Aceptemos lo que el destino nos depare, pero desplegando templanza, entereza y dignidad. No estoy diciendo que debamos acostumbrarnos a sufrir; solo es cuestión de entender que las crisis no son obstáculos insuperables.

Ser resiliente no quiere decir que las angustias se desvanezcan como si nada. De hecho, el camino probablemente siga lleno de obstáculos que afecten nuestro estado emocional; no obstante, el pensar bien nos ayuda a recomponer el camino y a no empeorar el panorama.

Y aunque al principio el entorno puede ser oscuridad, Jesús también nos da una buena capacidad de resiliencia, que no es otra cosa que la capacidad de adaptarnos a situaciones difíciles.

Cuando las adversidades nos derriban solemos preguntarnos el ‘por qué’ nos pasan esas situaciones y, por lo general, no encontramos respuestas o razones por tan ‘mala suerte’. Lo peor es que nuestra cabeza se puebla de pensamientos catastróficos, de miedo y de ansiedad.

Las inquietudes asaltan con gran frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. ¿Cuáles son los temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com y él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mantengo una gran relación de pareja desde hace años con una mujer correcta y valiosa. Ella es madre de dos hijas, de 8 y 17 años. Vivimos juntos, pero la joven mayor sostiene una rebeldía contra su padre, a pesar de que él se preocupa por ella. ¡Doy fe de ello! Incluso él vive en nuestra casa, gracias a la madurez con la que nos llevamos. Sin embargo, el manejo que él tiene con su adolescente hija es insostenible y repercute en nuestra tranquilidad. Yo tengo la posibilidad de retornar a la casa de mis padres, pero no sé si sea lo correcto. No quiero abandonar mi nueva familia, pero tampoco quiero trasladar ese problema a mi hogar paterno. Aunque le pido a Dios ayuda, hoy no sé qué hacer. Deme un consejo”.

Respuesta: Debe definir cómo va a continuar llevando su vida y la de su hogar en general, porque no se puede prolongar ese ambiente de tensión y de zozobra. Y lo primero que debe entender es que no puede tener a todas las personas contentas porque eso es imposible, por lo que es fundamental entablar un diálogo sincero y emprender acciones de una.

Organice sus ideas sobre qué es prioridad para usted en este momento: ¿Su relación de pareja? ¿Su independencia? ¿Su serenidad? ¿Qué tan sano es que el exmarido de su esposa viva en la misma casa y medio de sus hijastras? Una vez tenga las respuestas, enuméralas en orden de importancia y analícelas. Tome decisiones y acepte aquellas cosas que no puede cambiar. Justamente esto le dará las riendas para saber qué estaría dispuesto a asumir de ahora en adelante y a qué estaría dispuesto a renunciar. Esto, a su vez, le permitirá identificar lo que sí es verdaderamente importante y vital para su vida y lo qué no. Muchas veces nos engañamos haciéndonos creer que necesitamos cosas que realmente no necesitamos.

Pregúntese: ¿Es adecuado en este momento en pareja? ¿Sería mejor estar junto a sus padres de nuevo o esta vez solo? ¿Cómo debe hacer para que los conflictos de la joven de 17 años con su padre no golpee la vida de todos? ¿Debería entrometerse o apropiarme de los problemas de los hijos de su pareja? ¿Qué tanto desgaste emocional esto le representa? ¿Será preciso ir a un sicorientador de familia?

No está obligado a cargar con muchas de esas responsabilidades, y debe entender que está bien decir ‘no’ a ciertas cosas, sobre todo en cuanto aquello que perturbe su tranquilidad. Ojo: es usted quién decide qué color ponerle a su vida. ¡Pídale sabiduría y serenidad a Dios para saber cómo actuar!