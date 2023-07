Los invito a asumir ese pendiente que ha pospuesto. Sea perseverante y disciplinado en su búsqueda de nuevas formas de abordar lo que, a primera vista, parece insuperable. Si evita caer en la resignación, el destino le recompensará generosamente. No es sabio renunciar a aquello que no ha salido como esperaba, ya que la respuesta se le revelará en el tiempo de Dios, no en el suyo.