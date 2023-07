En vez de pelear porque las vueltas que da el destino lo toman por sorpresa y le mueven el piso, acepte las nuevas realidades; es más, en la medida de lo posible, intente sacarles el jugo a las circunstancias que la vida le traiga. Enfrente con confianza a los desafíos que se le presenten y verá que saldrá fortalecido. Mire los cambios como hechos positivos y asúmalos con inteligencia. Usted, al igual que todos, siempre está en un proceso de ser: a cada instante algo de su propia naturaleza se va, mientras situaciones nuevas le van apareciendo.

Tome conciencia de la conexión que existe entre lo material y lo espiritual para que los nuevos ambientes no lo atropellen y, sobre todo, para que sienta la alegría de ser usted mismo. ¡Permítase participar, con una buena vibra, en el plan que Dios le tiene preparado. ¡Ojo! La posibilidad de comenzar un nuevo camino es suya por completo; está en sus manos y no hay excusas que valgan. Es probable que, en este proceso de cambiar, se pueda sentir en medio de dos direcciones opuestas: una que irá hacia la búsqueda de lo desconocido; y la otra que le apuntará hacia la garantía de su seguridad y estabilidad. Solicítele a Dios, mediante la oración, que lo bendiga y le permita tomar las decisiones que estén acorde con sus designios. Comprenda que es hora de concretar sus ideas y de hacer realidad aquello que hace tiempo le da vueltas en su cabeza y que, por miedo al cambio, no ha sido capaz de ejecutar.

No olvide que el destino, el universo y la vida misma conspirarán para que las cosas se le den, siempre y cuando se tenga la fe necesaria. Además, el Creador le dará la materia prima que necesitará para la construcción de la gran obra con la que tanto ha soñado. Permita que desde sus sueños e ilusiones usted se acerque, con los pies en la tierra, al mundo de su nueva realidad y, desde ya, dele un giro a su vida. Una última sugerencia: cambiar no significa renunciar a ser transparente ni a aquello que le hace único. Todo lo contrario, adaptarse a nuevos escenarios implica plantarse en su propia esencia. ¡Dios lo bendiga! BREVES REFLEXIONES

* Si su mente le recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo o lo complicado de algún asunto, póngale una sonrisa. No vacile en decirle que usted es grande, que es fuerte, que es perseverante, que es apasionado y, sobre todo, que tiene a Dios como su mayor aliado. * Haga siempre su mejor esfuerzo, entregue todo su potencial y por nada del mundo se desanime. Puede ser que no siempre gane o que incluso deba recomenzar; sin embargo, tenga claro que si trabaja concentrado al final se sentirá orgulloso de haber llegado lejos. * Cuando pueda ayudar a la gente que trata de sobrevivir honradamente y en sus manos está el brindarle su respaldo... ¡Hágalo! Tal vez no cambie al mundo con su gesto; no obstante, sí cambiará el día de esa persona a la que usted le ofreció su mano amiga. ¡CUÉNTENOS SU CASO! Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Vivo ‘como en un frasco’, atrapado por problemas sin fin, pero no soy capaz de salir de allí. A veces me resigno y me dejo llevar por la rutina. Soy de los que cree que debo esperar a que las cosas malas pasen y ellas mejorarán. ¡Deme su opinión! Le agradezco que atienda mi inquietud”. Respuesta: Aunque usted no me da mayores detalles ni datos precisos de lo que está experimentando en la actualidad, déjeme decirle que esa idea de no salir de ese ‘frasco’ podría convertirse en una peligrosa forma de vida que, en últimas, hará que siempre esté postergando decisiones claves.

Las circunstancias en sí no mejoran nunca solas. Para sacarle un mejor provecho a su vida, debe moverse y hacer algo constructivo.

Si no se mueve, si no mira más allá de donde está, si no se compromete a tomar el mando de su realidad, la insatisfacción le arruinará su vida. Me agrada que piense que las ‘cosas malas pasarán’, pero si no se pone manos a la obra se estancará; mejor dicho, ‘del cielo nada le caerá’.

Le reitero que la inercia no lo sacará de sus problemas. Quedarse con las manos cruzadas no le solucionará nada. No se resigne a vivir amargado en un entorno gris, como el que me describe en su misiva. ¡Si es propositivo, atraerá cosas buenas! Salga de ese letargo en el que está y para ello aplíquese una buena dosis de optimismo.