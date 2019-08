TESTIMONIO: “Trabajo duro por mis proyectos y aún así siento que voy a un paso demasiado lento. No sé, pero por más esmero que les imprimo a mis cosas, percibo que no avanzo. Es como si algo extraño me mantuviera alejado de lograr el éxito en mis metas. Un amigo me dijo que no es que no avance, sino que tengo ansiedad y que desde mi óptica me desanimo ante el menor obstáculo. Sea como sea, no entiendo por qué me siento así. ¿Qué debo hacer? Me gustaría que me diera su punto de vista. Se lo agradecería”.

RESPUESTA: En algún momento de nuestra existencia a todos nos ha pasado lo que le está ocurriendo. Y lo peor no es que eso pase, sino que usted y todos nosotros, en la mayoría de los casos, nos autosaboteamos sin ser conscientes de ello.

Claramente es difícil asumir cualquier reto en nuestra vida, y más si estos están llenos de sueños, metas y anhelos por cumplir. El estrés, la duda y la incertidumbre serán piedras en el camino que muchas veces nos harán desvanecer, pero de nosotros depende si las ponemos aún más en nuestra contra o a nuestro favor.

Puedo notar que usted es un ser comprometido, que se exige demasiado cuando quiere lograr algo. Debe entender que así como eso puede ser positivo para sus proyectos, en ocasiones puede llegar ser contraproducente. Sobre todo si existe ansiedad constante o una tendencia insana hacia la frustración.

Yo le recomendaría empezar por ponerse pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre y cuando respete los tiempos de cada una y ejecute a la vez -organizadamente- lo que sigue en orden de prioridad.

Esto le dará la oportunidad de evaluar lo que está funcionando y lo que no en sus proyectos, para que busque darle una solución óptima a cada una y así pueda continuar obteniendo los resultados que espera.

No siga nutriendo esa idea de que ‘algo extraño’ lo mantiene alejado de poder conseguir sus sueños; si insiste en pensar eso, se sentirá limitado y sencillamente no sabrá qué hacer.

El error que cometemos muchas veces es querer abordar y controlar todo al mismo tiempo. Además de eso, queremos obtener resultados inmediatos. Eso es una locura, porque todo lo que se haga sin planear y sin ejercer prioridades no traerá buenos resultados.

Por eso es importante que no solo que planee bajo tiempos reales y ejecutables, sino que tenga varias opciones a tomar si las cosas no van saliendo como está esperando.

El secreto está en ser organizado, perseverante, inteligente para tomar decisiones y sobre todo pro activo, para saberle hacer el quite a cualquier dificultad que haya en el camino.

Espero que sepa a manejar también la paciencia y la capacidad de ser un hombre sereno. Eso hará que no solo esté más tranquilo en el proceso, sino que aprenda a disfrutarlo, que al final de cuentas es lo más importante.

Usted, yo y en general todos podemos crecer, aprender y evolucionar durante toda la vida. Así las cosas, no se limite y dispóngase a empezar de nuevo, desde cero si hace falta.

Espero que mi respuesta le ayude a seguir adelante. Hágame caso y me cuenta cómo le va. Le mando mis mejores deseos para todos sus sueños y metas se cumplan. ¡Un abrazo y éxitos!

REFLEXIONES SUELTAS

* Dios le pone pruebas porque sabe que las resistirá. Él tiene más fe en usted que usted mismo.

* Viva con amor, ría con libertad, actúe a conciencia, ore con fe, ame sin miedo y jamás dude de Dios.

* Su cuerpo puede aguantar casi todo, es a su mente a la que tiene que convencer cuanto antes.

* Agradecer es un buen hábito. Al despertar deles gracias a su familia y a Dios por un nuevo día.

* Procure ser selectivo en sus batallas. A veces es mejor tener paz que tener la razón.

* Finalmente cada ser humano será lo que deje en el corazón y en el alma de las personas.