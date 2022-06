Remar con fe

Si hemos tropezado por algún motivo, si sentimos que ya no tenemos fuerzas, si creemos que no hay más oportunidades, recobremos la fe. Antes que apagarnos debemos recargarnos para continuar con firmeza nuestro camino.

A todos nos corresponde tener fe ante la adversidad y abrir el corazón para que Jesús entre en él y nos cure el alma, las emociones y, por qué no decirlo, el mismo cuerpo. De hecho, muchas enfermedades no desaparecen con las medicinas, sino con las terapias infatigables de la esperanza, del amor y de la confianza en el Ser Superior.

Nadie dijo que salir de nuestra zona de confort fuera una tarea fácil, sin embargo debemos hacerlo so pena de quedarnos anclados en el mismo puerto. Jamás creceremos si no intentamos movernos o hacer algo distinto de lo que hemos realizado hasta ahora.

Testimonio: “Soy un hombre de negocios y, por ende, tengo una vida ajetreada con miles de ocupaciones y compromisos. ¿Eso es malo? Se lo pregunto porque mi esposa y mis hijos me reclaman ya que no dispongo de una buena cantidad de tiempo para compartir con ellos. No sé qué hacer. No puedo descuidar mis asuntos empresariales que, al fin y al cabo, representan el sustento de mi hogar. Tampoco quiero que ellos piensen que no son importantes para mí, pues todo lo que hago es por mi hogar. ¿Cómo hago para atender los dos frentes?”.

Respuesta: Dedicarle tiempo a su familia es permitir que algunos ‘pedacitos de su alma’ dejen una huella que trascenderá a lo largo de toda su vida, pues esos momentos jamás se borrarán.

¿Está muy preocupado por sus negocios? Le cuento que lo bello de la vida no es material ni físico, lo realmente importante se esconde en un sentimiento de felicidad y agradecimiento por el tiempo dedicado, por el amor dado y por la entrega a su familia.

No le estoy planteando que deje de trabajar, ni mucho menos; solo que debe lograr el equilibrio y, sobre todo, ofrecerles tiempo de calidad a su esposa y a sus hijos.

Si lo analiza bien eso no es tan complicado; es solo cuestión de organizarse, dándole a cada agenda empresarial el debido tiempo.

¡Hágame y caso y verá que todo le fluirá! Recuerde que compartir la vida junto a su hogar, sobre todo con los hijos, es algo que no puede obviar. En el caso de los niños, no olvide que ellos crecerán y hay determinados momentos y experiencias que jamás volverán. ¡Espero que recapacite al respecto!