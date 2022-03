Lo importante es que las personas que mantienen su fe intacta en el Señor no terminan en el piso y, mejor aún, no se dejan abatir por ningún temporal.

En todas las adversidades debemos confiar nuestra situación en las manos del Señor y permitirle que sea Él quien nos conduzca por el camino más acertado.

* El amor de Dios no le elimina las pruebas, sino que lo sostiene en medio de ellas y le ayuda a superarlas. El Todopoderoso llena la inmensidad del espacio y, por lo tanto, no hay escasez de amor en el universo. Así que, déjese embadurnar de su sagrado corazón y no permita que la incredulidad lo atosigue.

Testimonio: “Aún no logro identificar el propósito de mi vida y, por ende, no sé cuál camino tomar. Soy un hombre joven, pues no supero los 30 años, y quisiera que me diera algunas pautas de cómo dilucidar mi actual situación. Me surgen muchas dudas. ¿Eso qué tan malo es? Le agradezco algún consejo. Muchas gracias”.

Respuesta: Está bien que surjan esas dudas, pues eso quiere decir que se encuentra en el camino de buscar el verdadero sentido de su mundo.

Dese el tiempo suficiente para analizar cuáles opciones le pueden hacer vibrar desde el interior; es decir, aprenda a sentir y a dejarse llevar por su intuición.

Me refiero a esa chispa de entusiasmo y de inspiración que surge desde su alma y que le da un indicio de lo que quiere ser y hacia dónde quiere conducir su mundo.