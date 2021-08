¡Salga de ese tedio!

Muchos dicen que se sienten aburridos y confiesan que no saben por qué. ¿Acaso será que viven alimentando las emociones negativas en lugar de las positivas?

Considero que el verdadero meollo del tedio radica en que muchos han dejado que los invada la desesperanza y obviamente, desde esa óptica, nada de lo que les ofrezca el día a día les hará subir el entusiasmo.

Si usted es uno de los que se encuentra ‘harto’ del ritmo de vida que lleva, debe abonar con pequeños gestos la gran semilla del cambio que requiere.

¿Qué será lo clave para esa siembra?

Lo verdaderamente importante es que haga una buena definición de su proyecto de vida para que pueda encontrar el verdadero camino.

También será fundamental soltarse un poco y no tensionarse tanto tratando de controlar todos los acontecimientos.

Lo que le planteo no es otra cosa que encender el gran fuego que hasta ahora tiene apagado y procurar que su corazón lata con un espíritu renovador.

Hay que sacar nuevas energías para ir más allá de la actividad y del trabajo corriente.

Antes que aburrirse, observe las cosas con ojos positivos, contemple otras alternativas en sus agendas y, en general, transite por trayectos que le permitan sacarle el mayor jugo a su existencia.

¡Mire bien a su alrededor! En su entorno encontrará las claves que necesita para liberarse de esas circunstancias limitantes que hoy le están oprimiendo el pecho.

No siga diciendo que no sabe qué le pasa o que está atado de manos, pues es únicamente a través de la acción, de su dinamismo y de una decisión oportuna de su parte que podrá recuperar las ganas de seguir adelante con su progreso personal.

O sea que debe vencer su propia pereza y arriesgarse a trabajar en las cosas que quiere, abandonando ciertas inseguridades y viejos convencionalismos.

Si rompe el molde del aburrimiento en el que está atrapado, se abrirá a nuevos horizontes.

Lo que le estoy sugiriendo es liberarse de las ataduras de la rutina que viene promulgando con sus ideas pesimistas.

¡Debe hacer eso sí o sí!

Y se lo menciono porque si no tiene el coraje suficiente de decirle adiós al aburrimiento, le será más difícil modificar su tediosa vida.

Debe abrir sus brazos, renovar sus actitudes y transformarse para bien. Es decir, es preciso desterrar de su mente lo que le molesta para que deje de ser rígido o un hombre frustrado.

Solo con una sana actitud y siendo proactivo podrá sobrellevar los problemas que tocan a su puerta.

La verdad no puede seguir bostezando. Erradique esa mentalidad trasnochada y conviértase en el emprendedor de su destino.

Así las cosas, revise su forma de actuar, pregúntese si todavía se ajusta a sus convicciones y, sobre todo, reflexione sobre qué estaría dispuesto a hacer para que su mundo tenga chispa y color.

¡Tiene que estar dispuesto a ser diferente de lo que fue ayer!

Es preciso encontrar más armonía que lo llene de toda la energía que necesita para salir cada día a devorarse el mundo.

Recuerde que en cada jornada se le presentan oportunidades de sobresalir; lo que pasa es que usted ‘se hace el de la vista gorda’ o le angustia dar el salto.

Si logra desprenderse de esas hojas que no necesita mientras desarrolla su esencia, también podrá dar frutos y transformarse.

Use los dones que Dios le ha dado, cambie su entorno para cosas valiosas y contagie a los demás de esperanza y optimismo. ¡Dios lo bendiga!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Siento un gran nudo en el estómago. Estoy decepcionado con lo que hecho, con las decisiones que tomé y con la forma tan abrupta como me estrellé. Si bien no le quiero dar detalles de mi vida, porque se trata de cosas demasiado personales, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Qué se debe hacer cuando uno mismo es el que falla con sus propias expectativas? Todo lo que hago me sale mal y nada bueno me pasa. Gracias por atender mi caso”.