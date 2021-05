* Cuando la vida nos cambia un plan, hay al menos otra opción adicional. Si eso le pasa respire profundo, téngase fe y entienda que todo es para bien. Ponga sus cosas en las Manos de Dios y así recibirá bendiciones luego de cada modificación.

* Si hoy es un buen día, no espere a mañana para disfrutarlo. Además, usted tiene todo lo que necesita: sus sueños, sus palabras, su corazón y las ganas de salir adelante. Lo demás es solo camino y ese es un trayecto que le corresponderá recorrer.

* El tiempo no lo sana todo, él solo es un bálsamo. El poder de curarnos está en cada uno de nosotros. Debe aprovechar cada segundo que Dios le conceda para salir de la rutina y renovar sus fuerzas y energías, tanto físicas como mentales.

* Le acepto que diga que usted no sea el culpable de sus problemas y que lo que hoy vive ni se lo buscó ni se lo merece. Sin embargo, no se amargue. Sea buena vibra y asuma las vicisitudes; solo así podrá encontrar soluciones a sus problemas.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siempre me he dedicado a hacer plata, pero al ver la realidad que hoy me rodea me asusto con el hecho de pensar que de nada me servirá ser un hombre opulento. Tal vez sea por eso que no he logrado conectarme con gente que me vea más por lo que soy, que por mis cuentas bancarias. No logro ser del todo feliz. ¿Qué pude haber hecho mal, si siempre he sido un tipo trabajador que solo sabe hacer negocios?”.