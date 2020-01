Muchos de nosotros somos peones y no hemos valorado nuestra condición, ni mucho menos nuestro potencial. No falta quien se queda solo en el puesto del ‘empleado resignado’, ese que no hace algo por avanzar ni crecer.

Testimonio:

“Paso por un fuerte ‘terremoto’ en mi mente que me mueve el piso por el ayer. Las personas con las que vivo suelen recordarme que ‘todo pasado fue mejor’ y tienen razón. Lo que pasa es que en medio de esa nostalgia, que me hace sentir melancólico, no soy capaz de mirar hacia el frente. Le pido el favor de explicarme si en este plano espiritual, del que usted tanto escribe en esta página, podría romper estos hilos de mil alma y no depender tanto del pasado. ¿Usted qué opina? Agradezco su respuesta”.

Respuesta:

Casi sin darnos cuenta somos ‘títeres’ de las emociones negativas y también de los recuerdos. La verdad es que es común ver a muchos individuos pendiendo de hilos que son manejados al capricho de sus vidas pasadas.

En el plano espiritual percibo que usted está siendo manejado por sus temores y vive maniobrado por las añoranzas de un ayer que se le fue. Además, los que viven a su lado se la pasan nutriendo esa nostalgia.

¡Suéltese y no siga en ese círculo vicioso!

La idea de esta respuesta no es deprimirlo, ni mucho menos regañarlo. Lo que pretendo es que de alguna forma esto le sirva de reflexión, entre otras cosas, para darse cuenta de que vive gobernado por los hilos invisibles de los apegos del ayer.

¿Cómo cortar esos hilos?

Debe adquirir la capacidad de controlar, percibir, comprender y regular sus propias emociones para poder utilizar su momento presente.

Es necesario aprender a encontrar su centro, a poner límites a las demandas de las personas que le rodean y a cambiar su programación mental.

No sienta el miedo de rehacerse. Hay que aprender a decir lo que siente y explíqueles a los que lo atan a sus añoranzas, sin reproches ni echarles la culpa, que usted tomó la decisión de pasar la página.

Cuando nos callamos lo que realmente pensamos, cuando anteponemos los deseos de otra persona a los nuestros o cuando hacemos lo que nos dicen para no evitar conflictos, terminamos pendiendo de esos hilos, los cuales nos conducen a frustraciones.

No les entregue su poder de decisión a otros. Sea sincero y empiece a asumir el reto de manejar su destino, sin ataduras ni cuerdas maniobradas por personas ajenas.

Si controla sus emociones podrá enfrentarse de manera eficaz a los obstáculos y conseguirá aumotivarse. Además, será más persistente y tenaz en sus propósitos. Hágame caso y me cuenta cómo le va. ¡Dios lo bendiga!