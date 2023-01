Hay pacientes que, ante el diagnóstico de una grave enfermedad, asumen determinadas posiciones: algunos se vuelven escépticos, porque creen que “Dios los ha abandonado”; otros, en cambio, se refugian en la fe; y hay quienes, más allá de sus creencias, toman estas pruebas de la vida con dignidad y se ven ‘cara a cara’ con las complicaciones médicas sin desfallecer.

Muchos se postran a una cama, lloran con frecuencia y, como podría ser ‘normal’, se vuelven amargados y caen en la ansiedad, el estrés o la depresión. En resumen, les cuesta demasiado sobrellevar la enfermedad.

Sea cual sea el sentimiento, es importante aceptarlo como parte del proceso que están viviendo. Tal vez ellos no puedan desconocer sus diagnósticos, pero sí tienen el poder de controlar sus reacciones ante sus precarios estados de salud.

Hace algunos meses, un amigo, paciente de cáncer, me contó que había adoptado una terapia que le sirvió para empezar a darle un verdadero significado a su situación. Sin alejarse de los tratamientos que afrontó, se concedió el espacio y el tiempo que necesitaba para conectarse con él mismo, para aceptar sus miedos, para comprometerse con su recuperación y, sobre todo, para darle gracias a Dios por la vida que hasta el momento le ha concedido.

“Se sana más quien más cree en sí mismo”, me dijo.

Este gran hombre me contó que, más allá de las quimioterapias y de lo difícil que le representaba todo este proceso, se encontró de verdad con su potencial y que por esto estaba revitalizado, lleno de energía y que incluso ya era más sereno, estaba con los pies en la tierra y ostentaba un profundo deseo de vivir.

A quienes hoy pasan por estas pruebas les ruego el favor de no desconocer los diagnósticos de los profesionales de la salud. No obstante, siempre he creído que las ganas de vivir y la fe son esenciales para sanarse.

Insisto en recordarles que no es que la medicina no sirva, es que ninguna pastilla los curará si ustedes mismos no creen que se van a mejorar.

Como el caso de mi amigo, he sido testigo de grandes historias de personas que han aprendido a resistir enfermedades graves a punta de autoconfianza.

En la Biblia, también se aclara que las palabras ‘curación’ y ‘fe’ siempre van de la mano.

También los científicos le han dado crédito a esta sana teoría e incluso los sicólogos explican que si a alguien se le repite a diario que se va a curar, de tanto oírlo, termina creyéndoselo. Con esto no estoy diciéndoles que con solo decir “me curé”, al otro día se levantarán como si nada. Lo que pretendo explicarles es que una actitud positiva puede ser la mejor vitamina.

De alguna manera, cuando se cree en la recuperación, el cerebro “recuerda” y “ordena” de inmediato el estado de mejoría.

¡Claro! También será clave dejar de preocuparse. La excesiva angustia no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy.

Un poco de calma, en la medida de lo posible, surte efecto. Respirar lentamente es como un ancla en medio de una ‘tormenta emocional’: el ancla no hará que la borrasca se vaya de una, pero sí lo mantendrá firme hasta que pase el temporal.

REFLEXIONES CORTAS