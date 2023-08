Consejo espiritual: ¡Sea flexible y adáptese a las circunstancias!

La flexibilidad le permite considerar diferentes opciones y enfoques antes de tomar una decisión.

Al apartar sus prejuicios y ver las cosas desde otras miradas, las preocupaciones y las angustias pasarán a un segundo plano, y su intuición le sugerirá las mejores y más exitosas soluciones.

Siga su corazón, ya que le guiará correctamente si actúa siempre con apertura a la transformación y una buena actitud hacia las circunstancias que la vida le presente. ¡Dios lo bendiga!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Cada día que pasa me siento más aburrido con mi mundo. Mi entorno no me ofrece nada interesante y todo me parece un físico bostezo. No sé qué me pasa, pues ese tedio hace que me despierte sin ganas de hacer nada. Me exaspero con facilidad y atravieso por días en los que me contagio de rabia. ¿Qué me puede estar pasando? Espero que me ofrezca un consejo. Mil gracias”