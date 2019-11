¡Sea puntual... la vida misma se lo agradecerá!

“Tengo que confesarle algo: soy de los que aparento estar bien, pero por dentro me afano con mis temores y angustias del día a día. No sé por qué, pero siempre me hago el duro, solo para aparentar que nada me perturba. La verdad es que, aunque me dejo llevar por los problemas, siempre me pongo una careta para que nadie me vea tambalear. Lo leo con frecuencia en esta página y noto que siempre le apuesta a la transparencia y a ser auténtico. Sé que mi proceder es errado y por eso le solicito uno de sus sabios consejos”.

Respuesta:

“La procesión va por dentro”. Más que una frase proverbial, esta es una realidad que acompaña a muchos hombres y mujeres del común.

Hay personas que se encuentran en una situación difícil, pero disimulan o no exteriorizan el sufrimiento que están padeciendo.

¿Qué hacer ante tales angustias?

Siempre he respetado a quienes, como usted, tienen entereza para enfrentar la vida sin aspavientos ni quejas. ¡Mis respetos! No obstante, pienso que puede resultar algo equivocado querer reflejar una imagen errada ante los demás.

El asunto no es solo suyo. A muchos les ocurre lo mismo y deciden tragarse todas sus problemáticas.

Por otro lado, -no sé si sea su caso-

algunos forman una tempestad en un vaso de agua, se fían del color más no del sabor e incluso se embolatan con las cosas sencillas que les ocurren.

Mejor dicho: ¡Cuántos chascos nos llevamos cuando no miramos más allá de las apariencias! Eso es lo que nos ocurre con los llamados ‘problemas’ de nuestra vida.