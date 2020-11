La pandemia nos puso a transitar en los complicados escenarios de la incertidumbre y de la zozobra. Todo nos genera angustia, estrés y preocupación.

¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cuándo parará esta crisis? ¿Cómo podremos sacudirnos del abatimiento que este tiempo de aislamiento nos ha traído?

Las preguntas se multiplican y las angustias crecen; y al final, todas tienen una emoción en común: el miedo.

Nos corresponde calmarnos y ser prudentes con lo que estamos afrontando.

El miedo es emocional, nos paraliza y acaba con nuestras fuerzas; por el contrario, la prudencia es espiritual, no nos desgasta y revitaliza la energía.

La prudencia ante lo que estamos viviendo nos invita a reflexionar. Ella es fuente de paz y siempre suma. Vivir con miedo nunca será bueno.

Debemos aprender a controlar nuestras emociones, que en últimas son las que nos desbalancean y nos hacen sentir demasiados tristes, incluso más de lo normal.

Todo este tiempo, además de hacernos un llamado a la prudencia, nos obliga a cambiar nuestra ‘programación personal’.

Querámoslo o no, es hora de soltar esa cantidad de ‘taras’ que veníamos nutriendo y que nos ataban a las viejas costumbres del ayer.

En ese orden de ideas, debemos aprender a comunicarnos con nosotros mismos. Y por eso, será fundamental tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que pensamos.

Si un pensamiento negativo ocupa nuestra mente, mirémoslo de una forma racional y respondamos ante él con afirmaciones de lo que está bien sobre nosotros mismos.

Siempre pensemos en las cosas por las que estamos agradecidos en la vida.

Ser positivo no cuesta nada y trae muchos beneficios. Para nadie es un secreto que las palabras son anclas que despiertan en cada persona estados emocionales precisos y por eso hay que pensar bien.

Debemos ‘remodelar’ nuestros pensamientos y comportamientos para afrontar las situaciones que hoy la vida nos exige. De esta forma, podremos producir cambios alentadores a corto plazo.

De entrada hay que eliminar esas ‘voces’ que escuchamos en nuestras mentes que nos llenan de pesimismo y que nos repiten, una y otra vez, que “no somos capaces”.

Esos ruidos internos nos impiden realizar nuestras tareas, simplemente porque al escucharlos en nuestro subconsciente nos bloqueamos.

Hay que neutralizar estas frases y cambiarlas por expresiones esperanzadoras y propositivas.

Recordemos que no son las circunstancias las que determinan los resultados, sino la manera en la que respondemos a dichas situaciones.

¡Es un asunto de actitud!

Hoy podemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y en esa misión no podemos olvidar ser prudentes. También es clave tener a Dios en nuestro corazón.

REFLEXIONES CORTAS

* Si va a juzgar a otro, recuerde que todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro propio nivel de conciencia.

* No se estrese y no le tenga tanto miedo a cambiar. Deje que el Espíritu pruebe una nueva forma y permítase experimentar lo que la vida le traiga. Trate de que todo funcione como corresponda, haga lo que esté dentro de sus capacidades y después déjese llevar, permitiendo que las oportunidades se le den. A veces el resultado que con tanto esfuerzo está tratando de obtener tal vez no sea tan bueno para usted, como el que llega naturalmente.

* La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Siempre sea amable y trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted.

* Le guste o no, todo lo que le está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que ha venido tomando. No es culpa de nadie lo que hoy vive.

* No busque un cuento con final feliz, busque ser feliz sin tanto cuento.

* Apunte a la Luna; si falla al menos estará entre las estrellas.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección de Vanguardia.com Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me siento agobiado y repleto de preocupaciones. Pienso en lo peor y veo todo oscuro. ¿Por qué todo lo que me pasa tiene que ser malo? Los problemas me tienen al borde del desquicio. ¿Qué debería hacer? Quiero su consejo”.

Respuesta: No puede permitir que sus angustias se conviertan en factores de desorden o de desequilibrio. Si no las controla, su estado de ánimo descenderá a los peligrosos niveles del estrés y de la tristeza; incluso podría caer en la depresión.

Le urge tener la calma que se requiere en este difícil tiempo.

Y para ello debe empezar por poner las cosas que están ‘en su contra a favor’. Esa expresión, más que un juego de palabras, es una invitación a entender que cada crisis le permite adquirir experiencia.

Los hechos son neutrales: nada es ‘malo’ ni ‘bueno’; es usted quien les asigna su propia carga afectiva y decide ‘sufrir’ o simplemente ‘aceptar’.

Por muy complicadas que se vean las situaciones por las que pasa, cada día es una oportunidad y todo tiene solución.

Si hace acopio de entereza, las angustias dejan de ser tortuosas para traducirse en enseñanzas valiosas.

Le corresponde embadurnarse de fe y de esperanza para afrontar el ‘día a día’ con decoro. Esto implica sacar fuerzas de su interior.

Hay muchas estrategias para encontrar la calma deseada, siendo la oración la principal herramienta. Las investigaciones han demostrado que las personas que pueden articular un entendimiento claro de su relación con un ‘poder superior’ son capaces de enfrentar mejor la adversidad.

También le sugiero hacer actividades que lo reconcilien con su entorno, entre ellas escuchar música y leer un buen libro. Las técnicas de la relajación de igual forma surten buenos efectos; lo propio pasa con los retiros espirituales.

Cualquier actividad sana que permita que su cuerpo y su mente descansen o que se sumerjan en mejores condiciones, sin molestias ni dolores, hace que recobre la vitalidad.

Es importante que asuma su entorno de una forma menos traumática. Recuerde que su mente es la mejor aliada, pero también puede ser su peor enemiga.

Si se acostumbra a entender lo que le pasa como algo normal y asume los acontecimientos con dignidad, todo cambiará de manera positiva. ¡Hágalo y se llenará de ganas de vivir! Comprenderá que lo que le sucede, en cierta medida, es para su bien.

Finalmente pídale a Dios sabiduría y fortaleza para salir adelante.