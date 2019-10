Sencillos consejos para su vida diaria

Hoy quiero dedicarle estas líneas a eso que hace usted cada día y que, sin darse cuenta, determina su agenda. ¡Hablo de su cotidianidad!

Quiero que reflexione sobre lo que hace ‘día a día’ y evalúe si todo ese esfuerzo, al que usted llama rutinario, lo está llevando a alguna parte.

Le aclaro, eso sí, que lo cotidiano no puede ser entendido como aburrimiento. ¡Es todo lo contrario! Él es el sencillo disfrute de estar vivo.

Le sugiero que aproveche todo amanecer para aprender algo nuevo, para meditar sobre otros aspectos de su entorno, para avanzar en cada una de sus metas y, sobre todo, para crecer espiritualmente.

Dele gusto a su corazón pero mantenga siempre la cabeza en su sitio para que no pierda el control de las circunstancias, no sea que de pronto ellas se vuelvan contra usted. No se complique con cosas rígidas o con normas obsoletas.

Permítase soñar abierta y generosamente, pero le reitero que lo debe hacer sin perder el control de sus actos ni el contacto permanente con su realidad.

Procure reafirmar su fe en usted mismo. De esta manera podrá ver el futuro con mayor positivismo y con claridad.

Sea alegre, entusiasta, emprendedor y no se deje ‘bajar de nota’.

En todas estas sugerencias es fundamental que redoble su voluntad; de lo contrario todo se quedará en meras ilusiones.

Lo que le estoy planteando tiene que hacerlo todos los días; es decir, no es un manual para practicarlo después. En ese orden de ideas, entréguese de lleno a las cosas de su cotidianidad y perfeccione aquellas acciones que constituyen sus labores regulares o normales.

Lo menciono porque, de tanto soñar despierto, se le ha olvidado que es en el mundo físico, el de carne y hueso, en donde las ilusiones toman forma y en donde se logran las cosas y las relaciones que verdaderamente le pueden dar plenitud y felicidad.

Además esas ‘luchas’ con las adversidades del diario vivir son las que le permitirán fortificar su espíritu y comprobar de qué ‘pasta’ está hecho.

También le corresponde tomar decisiones y no quedarse en el plano de las dudas. Usted tiene suficiente criterio como para ‘separar la cáscara del trigo’, y no tiene porqué temer respecto a las acciones que deba asumir.

Hágame caso con estos consejos para no quedarse estancando. Se debe convencer de que la mejor oportunidad en su vida se está presentando precisamente ahora, así le parezca que va a ser un poco arriesgado emprender otras iniciativas.

No invente excusas para no actuar, deje las postergaciones. Detrás de esa falta de acción se suele esconder un gran temor personal a transformar su propia realidad.

Recuerde que usted tiene la disciplina y el tesón que se necesitan para lograr todo lo que se proponga; sólo le hace falta enfrentar sus miedos y romper los viejos esquemas mentales y físicos.

Comprensión, valentía, objetividad, generosidad y tolerancia serán las fórmulas que le permitirán salir siempre airoso ante las dificultades que se le presenten.

El único que puede darles el ‘sí’ o el ‘no’ a sus propias inquietudes y preocupaciones es su propio corazón.

Y si mira las cosas con detenimiento, es muy probable que descubra que su intuición le está diciendo con fuerza que ya es hora de hacer ciertos cambios estructurales y radicales en su forma de pensar y de vivir.

Corte ya con el pasado, mire de frente el futuro y no se apegue a los antiguos comportamientos que, de alguna manera, lo han hecho sufrir.

Si llegó a esta parte del texto, lo invito a reestructurar profundamente la forma como ahora tiene organizada su vida cotidiana. Puede ser que a otras personas esto les parezca arriesgado, absurdo y fuera de lugar; pero elegir vivir es lo mejor para usted.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta sección. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Por alguna razón que desconozco me siento vacío; es decir, mi vida hoy no es plena. Estoy en un punto en el que no sé qué hacer. Me desilusiono con facilidad, me quedo sin energías y en últimas me siento prisionero en medio de un entorno gris. Es una especie de agotamiento que no me permite pensar. Eso me tiene desesperado. Tengo 23 años, voy en sexto semestre de mi carrera y no tengo problemas económicos. Quisiera salir de este agujero. Invoco uno de sus consejos. Gracias”.