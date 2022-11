Si usted cree en Dios, pero vive de malhumor, quejándose de todo, criticando a los demás, asumiendo el rol de víctima, pensando solo en sus intereses, pues la culpa no es de Dios, es suya puesto que no tiene una relación sana consigo mismo.

Independiente de lo que crea usted, ya sea religioso o no, todos los seres humanos somos espirituales por el solo hecho de tener la capacidad de generar emociones y de ser canales de energía; ya si se cree en un Ser Superior o no, es un tema para seguir debatiendo.

De igual forma, de poco sirve una vida espiritual si no sentimos que Dios habita en cada uno de nosotros.

Los ‘espirituales’ aseguran que ellos tienden a verse más ‘por dentro’ y critican a los ‘religiosos’ porque “incorporan los ritos y siguen verdades dogmáticas o teológicas”. Es más, dicen que “la religión se nos inculca desde niños, como la sopa que no queremos tomar” y que, en cambio, “la espiritualidad es la comida que cada quien busca, que satisface y que es gustosa a los sentidos”.

Hay muchas personas que se definen como ‘espirituales’, pero no ‘religiosas’ y viceversa. Respeto cada posición, entre otras cosas, porque en esencia todo depende de la forma de pensar de cada quien y de cómo describe su relación con el mundo.

Quienes cultivan la fe en Dios señalan que ello lleva inherente una espiritualidad, la cual les da sentido a sus propias vidas.

Por eso, más que creer o no lo que necesita es un gran trabajo en materia de crecimiento espiritual.

Si no empieza por conocerse y amarse a sí mismo, difícilmente conocerá lo que encierra verdaderamente el concepto de Dios.

* Vivimos en una competencia absurda, en la que siempre queremos ser los mejores en todo. Lo grave es que, en ese afán por ganar, nos obligamos a dar más de la cuenta. Tal vez la vida no requiere que seamos los ‘mejores’, ella de pronto solo nos plantea que seamos nosotros mismos.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No me critique por esto que le escribo, pero siempre trato de mantener ante los demás una imagen distinta de la que soy; lo hago por la voracidad de un mundo cada día más material y superficial. Me siento inseguro, vulnerable y algo defraudado con la realidad que experimento. Reconozco que tengo una baja autoestima. Me gustaría saber su punto de vista en esto de la apariencia y de la esencia. Agradezco una respuesta, pues a veces siento que en los tiempos de hoy toca aparentar más de lo que se es”.