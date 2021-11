Tendremos que luchar contra viento y marea para no dejarnos arrastrar por las preocupaciones, razón por la cual debemos mantener en alerta todos nuestros sentidos y actuar con extremada prudencia para no decaer con los problemas.

Este duro tiempo de crisis nos ha permitido entablar un diálogo más íntimo con Dios. Y junto a Él hemos podido sobrellevar las adversidades

* En los momentos difíciles usted debe mirar al cielo y recordar que hay alguien allá arriba que no lo abandonará jamás y que siempre le dará la fuerza para seguir adelante. No debe tener miedo ni angustiarse por las situaciones o por los momentos difíciles que atraviese, pues cuenta con el abrigo del Creador.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan hoy? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy tensionado y paso por una fuerte temporada de crisis que me tiene con el ánimo en el piso, pues la buena suerte me abandonó. Hay acontecimientos cotidianos que me dejan desaliñado. Ya no le encuentro sentido a plantearme nuevas metas. No sé enfrentar mis problemas, pues siempre he sido un tipo débil de carácter. Tengo muchas rabias acumuladas. ¿Qué hago?”.

Respuesta: No puede perder su espíritu combativo, ni bajar la guardia ante los normales tropiezos cotidianos. Aunque las cosas no le estén saliendo como lo desea, eso no quiere decir que la suerte lo haya abandonado, ni que plantearse nuevos objetivos sea algo inútil. Si no se da por vencido, la buena suerte lo seguirá.

No piense que es débil de carácter, mejor entienda que las pequeñas acciones de cada día ‘hacen’ o ‘deshacen’ su mundo.

Por eso debe extraer de su mente los pensamientos limitantes, esos que le hacen gastar energía. Si logra hacerlo, se sentirá más tranquilo y, mejor aún, garantizará que las presiones externas no incidan tanto en su estado de ánimo; es decir, usted se relajará.

Ojo: para resolver los problemas, primero hay que entenderlos para enfrentarlos con firmeza y valentía. Es clave asumir entereza para retomar el control y, de paso, capitalizar los aprendizajes que la actual crisis le puede dejar.

Le recalco que debe pensar de una manera esperanzadora y evitar rabias. Según las leyes que rigen el universo, el ser propositivo hace que se puedan neutralizar las dificultades y, por ende, ellas se logran contrarrestar. ¡Pídale a Dios serenidad y sabiduría para saber actuar!