Desarrollemos la capacidad de hacer cambios o ser flexibles, sin que ello suponga ceder a nuestros ideales y principios. También debemos adaptarnos ante las necesidades o exigencias de cada momento, sin promover fricciones ni conflictos.

* El Creador toca a su a puerta y usted debería abrírsela. Recuerde que Él siempre lo cubre, incluso en tiempos de oscuridad. Jesús es el que le da la respuesta y la victoria a todas sus batallas. No hay circunstancia que esté viviendo que Él no sea capaz de ayudarlo. ¡No dependa de nadie, solo de Dios!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad?

Testimonio: “Me acostumbré a no desplegar ilusiones. Todo obedece a la gran cantidad de preocupaciones que tengo y a los desencantos vividos, los cuales viven condicionando mi mundo. Usted siempre recomienda ser positivo, pero no sé cómo lograrlo, sobre todo sabiendo que no tengo muchas oportunidades en mi entorno. Agradezco que me responda”.

Respuesta: “Si se lo propone, tras todo ese tiempo de pesimismo y de preocupación, podrá recuperar su entusiasmo. Y cuando lo logre querrá recomenzar, revivir ilusiones, hacer más cosas esperanzadoras y sobre todo apostándole a ser más propositivo.

Yo sé que no es fácil pasar la página ante los desencantos vividos, pero más allá de lo complicado que esto sea, debe tomar la decisión de cambiar su perspectiva actual.

Le aclaro, eso sí, que ser optimista o ser pesimista es una cuestión de decisión personal y es algo que puede manejarlo racionalmente si logra vencer los condicionamientos anteriores y crea unos más válidos. Si mira a su alrededor, verá que las oportunidades están a su alcance.

Tal vez lo que ha sucedido es que no ha aprendido a detectarlas o, en cierta medida, no quiere aceptar la realidad de las cosas tal y como ellas son.

Total: no se quede dando vueltas en círculo, ni viva desilusionado por sus problemas; tampoco represente el papel de la víctima. La vida es para disfrutarla.

Abra sus brazos a lo que la vida le depare; disfrute cada situación al máximo y goce su mundo de la mejor manera.

¡Pídale a Dios sabiduría y serenidad para actuar! Cambie de actitud, pues tiene derecho a ser feliz.