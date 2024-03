$!Si tenemos fe, Dios nos ayuda y nos orienta

Los problemas tienen soluciones y ellas llegan en su debido momento. Seamos proactivos durante el tiempo de espera: meditemos, oremos con agradecimiento y pidámosle a Dios que nos aclare el camino.

Testimonio: “Quiero avanzar en mi vida, pero por alguna razón no lo logro. Hay días en los que prefiero quedarme sentado, sin hacer nada; es como si la motivación se fuera de mi espíritu. Esa sensación de decaimiento no me agrada, pero no soy capaz de pararme. A veces creo que debo dejar que las cosas pasen e ir al vaivén de las circunstancias diarias. ¿Usted qué opina? Deme su consejo”.