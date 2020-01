Testimonio: “Soy muy responsable. He trabajado mucho para lograr lo que tengo: laboro de día y de noche. Y le confieso que me ha ido bien. Pese a ello he comenzado a sentir que no tengo tiempo ni para tomar un respiro. Mi familia me reclama por eso. Pese a ello, sigo empecinado en trabajar cada día más, diseñando metas más altas. No le niego que a veces me siento cansado y vacío en medio de tanto estrés. Pero también le cuento que hacer otra cosa me aburre muchísimo. Soy un hombre de 38 años y no sé cómo proceder. ¿Qué opina de mi caso? Muchas gracias por su atención”.

Respuesta: Me encanta la idea de que sea responsable y en condiciones normales no tendría por qué preocuparse ante lo que siente. Sin embargo, ¿No cree que se está ‘pasando de la raya’?

Yo sé que en la actualidad casi que es obligatorio ser competitivo y eso significa trabajar más, capacitarse y estar más concentrado. Sin embargo, todo tiene su equilibrio y no hay que olvidarse de la vida misma. Creo que ha estado obsesionado con la idea de cumplir metas y en el fondo la conciencia le está pasando la cuenta de cobro.

Es increíble que por trabajar de una forma descontrolada y compulsiva hoy considere que los demás aspectos de su existencia sean aburridos. ¡Tiene 38 años... por favor! Debe sacarle jugo a esa edad y gozarse la vida, dejando atrás esa adicción al trabajo.

¡Ya quisiera yo tener esa edad!

¿Qué le quiero decir? Que debe darle la misma importancia a cada una de las diferentes facetas que integran su existencia. Si ser responsable lo niega como ser humano y no le permite disfrutar de la vida, es evidente que algo anda mal.

Disciplinas como la sociología y la sicología consideran que la mayoría de la gente está convencida de que hay que ser súper estricto. ¡Calma...! La tranquilidad también alimenta y debería ser otra de sus metas.

Ese afán por demostrarse a sí mismo que se es capaz, ha influido para que cada vez disponga de menos tiempo para su familia y, lo que es más lamentable, se ha olvidado de usted mismo.

La recalco que es importante que asuma su trabajo con seriedad, siempre y cuando esto signifique tener claro que la diversión, el esparcimiento y hasta el disfrute de uno que otro error también hacen parte de la existencia.

El denominado ‘relax’ se requiere para mantener su salud mental.

Hay tiempo para trabajar y para descansar, para estar triste y para estar alegre, para estar serio y para ser divertido, en fin....

Ojo: si dedica las veinticuatro horas del día únicamente a trabajar, someterá su vida a una continua tensión.

Ponerse metas, esforzarse por alcanzarlas y obtener resultados satisfactorios son características de una persona responsable... ¡Lo aplaudo por eso!

Pero dejar que las responsabilidades le impidan disfrutar el resto de las áreas de la vida es un rasgo de perfeccionismo que sencillamente lo encasilla y le puede generar enfermedades.

Debe aprender a disfrutar cada instante a pesar de saber que tiene algo pendiente por hacer o resolver, ya que de esta forma podrá de una manera más relajada darles soluciones creativas a sus problemas, sin privarse de descansar.

Espero que mis palabras le sirvan y encuentre alivio en su agenda. Le deseo mil bendiciones y no olvide que la vida es bella.

REFLEXIONES SUELTAS

Nublado: Todo irá bien, más allá de que el camino esté nublado o gris. ¡Claro! Eso será posible si va de la mano de Dios.

Riqueza: Usted es ‘millonario’ en la vida si tiene en sus manos algo que el dinero jamás podrá comprar: el amor.

Soltar: Para vivir una vida desprendida, no debe considerar nada como de su propiedad. ¡Todo es prestado!

Él comprende: Dios entiende nuestras oraciones, a pesar de que no podamos encontrar las palabras precisas para decirlas.

Mensaje: Deje que la mente se calme y que el corazón se abra. Entonces todo será evidente y podrá seguir.

Bendiga cada día: Agradezca a Dios aunque su día haya sido pesado o estresante. ¡Mañana vendrán grandes bendiciones!