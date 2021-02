Así pretendamos negarlo, somos los reflejos de los entornos en los que vivimos. Es decir, lo que nos ocurre es una consecuencia de lo que hemos forjado con nuestros pensamientos, sentimientos y creencias.

Estamos conectados con el cuerpo, la mente y el alma; y los tres componentes son los que finalmente retratan y construyen nuestra cotidianidad.

La forma como reaccionamos a las circunstancias que nos suceden tiene mucho que ver con lo que llevamos por dentro.

Las emociones, los valores y las actitudes poseen una influencia enorme sobre los procederes que seguimos con cada situación.

Si nos alteramos ante el caos y los estragos que nos mueven el piso, ello podría ser una consecuencia del mismo desorden que reina en nuestra alma.

Y cuando somos incapaces de detectar amor a nuestro alrededor es probable que nuestro corazón tampoco esté lo suficientemente alimentado con nobles ideales.

Insisto en decir que lo que pensamos y creemos tiene peso. Tal vez por eso nos cuesta aceptar lo que vivimos y no distinguimos entre lo que es real, las ilusiones, los sueños y la misma fe.

Lo que almacenamos en nuestra cabeza, ya sea positivo o negativo, tiene eco en nuestro mundo. Todo está embadurnado por ideas propositivas o por aquellos argumentos necios que nos empecinamos en exponer.

En lugar de buscar respuestas afuera, podríamos mejor escudriñar lo que llevamos por dentro.

Todas las experiencias, por más dolorosas que sean, esconden grandes aprendizajes. Transformemos nuestra forma de observar y de esta forma entenderemos que cualquier cosa que nos suceda es nuestra responsabilidad.

A veces no aceptamos lo que nos ocurre porque no hemos limpiado el alma de tantos rencores, remordimientos y episodios tristes que están acumulados. En lugar de soltar todo eso, nos atormentamos e insistimos en seguir sembrando semillas ‘malas’ en las partes heridas de nuestro interior.

También solemos buscar motivos para amargarnos. Es cierto que existen situaciones difíciles, pero no tenemos que pensar que estamos condenados a sufrir o que solo podremos respirar desazón.

Los hechos inesperados ocurren para sacarnos de la zona de confort y de nosotros depende si nos atrevemos a salir o si insistimos en estancarnos más.

Si asumiéramos cada hecho con serenidad y manejáramos la vida con inteligencia emocional y madurez, reflejaríamos más felicidad.

La invitación de hoy es a conocernos mejor y a sanar nuestras heridas internas. Debemos reavivar esa energía que nos permite encarar los problemas cotidianos sin excesiva agitación.

Quien sana su alma irradia una atmósfera benéfica y transmite paz a quienes le rodean. Por eso, hay que tener el firme compromiso de transformarnos para bien y, de esta forma, lograr una mejor calidad de vida.

Está comprobado que la disminución de la ira, del dolor, de la depresión y del estrés nos generan mayores sentimientos de optimismo, esperanza y confianza; incluso eso repercute en nuestra salud, en sistemas como el nervioso, el cardiovascular y el inmune.

De ahí la importancia de cultivar el alma y entender que la vida es un reflejo de nuestro mundo interior.

REFLEXIONES CORTAS

* Espero que hoy reciba por cada lucha una victoria; por cada problema, una solución; por cada desaliento, mucha fuerza; y por cada necesidad, una bendición.

* Nadie tiene la vida comprada, todo se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Así que no grite, no ofenda, no humille, no juzgue, sea noble, apuéstele a la integridad y despliegue sinceridad en cada uno de sus actos. También se le está permitido llorar, pero sin quedarse en el ‘mar de las lamentaciones’. Es obvio que debe sonreír, ser usted mismo y siempre visualizar un mejor horizonte.

* El hombre feliz no es el que ríe, sino aquel cuya alma, llena de alegría y confianza, se sobrepone a la adversidad y es superior a los acontecimientos. La felicidad está adentro, no afuera; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.

* Oración: Señor, tome mi corazón de piedra y deme uno solidario, amoroso y tierno. No permita que mi palpitar sea en vano y haga que mis latidos trasciendan para practicarles el mayor bien posible a nuestros semejantes.

* Cuide el alma si quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Testimonio: "Paso por un momento que me lanza a dejar cosas, sitios y personas que fueron importantes para mí y que, de repente, se me escaparon como el agua entre las manos. Siento una pena inmensa, pues las circunstancias me obligan a dejar todo lo que alguna vez significó mucho y que hacía latir mi corazón para conducir mis emociones, pero que hoy no tiene mayores perspectivas. Desde su particular forma de ver las cosas, quisiera saber qué podría hacer para superar ese 'trago amargo' y poder asumir mi transformación. Gracias".

Testimonio: “Paso por un momento que me lanza a dejar cosas, sitios y personas que fueron importantes para mí y que, de repente, se me escaparon como el agua entre las manos. Siento una pena inmensa, pues las circunstancias me obligan a dejar todo lo que alguna vez significó mucho y que hacía latir mi corazón para conducir mis emociones, pero que hoy no tiene mayores perspectivas. Desde su particular forma de ver las cosas, quisiera saber qué podría hacer para superar ese ‘trago amargo’ y poder asumir mi transformación. Gracias”.

Respuesta: A todos nos corresponde cerrar ciclos: nos pasa cuando culminamos la época del estudio; cuando la relación con nuestra pareja se desvanece; cuando debemos renunciar a un trabajo en busca de otros destinos laborales o incluso cuando alguien que amamos parte de este mundo y nos deja un enorme vacío en el alma.

Es evidente que poner punto final a ese tipo de situaciones trae consigo tristeza, duelos y temores por lo que podría venir.

Lo peor que puede hacer, desde lo que percibo en lo que me cuenta, es arruinar su vida actual anclándose a un pasado que ya se fue y que, según me cuenta, no tiene futuro alguno.

Entre las líneas de su carta usted no me da mayores detalles de los retos a los que se enfrenta; no obstante, debe comprender y aceptar que los cambios son necesarios.

Y aunque estos procesos puedan ser difíciles, recomenzar también podrá ser revitalizante y alentador.

Usted podrá mejorar la situación y trabajar lo suficiente como para construir un nuevo panorama y una versión distinta de usted mismo.

Yo podría representar lo que vive hoy con el vuelo de las mariposas. Ellas salen en busca de otras flores, otros caminos, otros jardines y, en general, otros horizontes enriquecedores.

Al igual que les ocurre a estos insectos, usted tiene que aprender a ‘volar’. Recuerde, eso sí, que cualquier rasgo de negación al proceso de cambio podría obligarlo a girar sobre sí mismo varias veces y estancarse en un mundo de nostalgias. Me parece que le corresponde desapegarse o soltarse para estar dispuesto a recibir y a disfrutar lo que Dios le tiene preparado.

Hay que dejar ir y fluir, vivir el presente sin el peso del pasado. Tenga claro que todo es pasajero; y suele ocurrir que lo que hoy es verdad, mañana podría ser mentira.

Usted, yo y todos en general somos pasajeros y a cada uno nos corresponde liberar las energías para confiar en la vida misma. Así las cosas, siga adelante y procure ser feliz.