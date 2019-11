Inquietud: “¿Cómo se hace para no pelear con los demás, sobre todo cuando uno tiene su propia forma de pensar? Estoy en un ambiente familiar y de compañeros de trabajo que, de manera terca, pretenden que haga lo que ellos dicen a pesar de que mis planes son otros. Por cuestiones económicas estoy atado a mi oficina y a esos familiares en mi casa. ¿Qué haría usted en mi caso? Espero que tenga en cuenta mi carta y me ofrezca uno de sus valiosos consejos. Se lo agradecería”.

Este no es un asunto de edad sino de actitud. Tenga los años que tenga, ha de saber que aún está muy joven como para rendirse y decirles no a esos pendientes que quiere chulear en su lista de deseos.

Ojo: si no tiene muy claro si realmente le faltan asuntos por resolver, es necesario que analice el por qué de ese sentir. A veces sí sabe qué es lo que quiere, solo que el abatimiento no le deja ver claras las cosas.

No obstante no puede seguir ‘nutriendo’ esa sensación de vacío, ni mucho menos puede seguir desanimado.

Todos los seres humanos constantemente tenemos ráfagas en las que dudamos de si estamos satisfechos o no con nuestras vidas. Así que no se afane que es relativamente normal sentirse así.

Hay personas que a pesar de haber cosechado éxitos y grandes logros, no se sienten plenas. Son profesionales, se han desempeñado de manera maravillosa en su mundo laboral, afectivamente no les ha ido mal y casi que se podría decir que tienen todo para ser felices.

Recuerde que esta táctica no lo define a usted como persona. No quiere decir que usted esté cediendo a sus deseos ni que se esté traicionando; es solo una forma de conseguir lo que quiere de una manera inteligente, dadas las circunstancias.

No todo en la vida sale como queremos y muchas veces tenemos que hacer ciertos ‘sacrificios’ para lograr las cosas que anhelamos. Esto aplica para familia, amigos, pareja, trabajo etc... Solo depende de nuestra inteligencia en qué momentos debemos ceder, teniendo claro que es una táctica más no una traición a nuestros propios ideales. La verdad, hay una delgada línea entre las dos. Ánimo, todo es temporal y cuando menos piense ya no dependerá de nadie.