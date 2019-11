Tema espiritual de hoy: El efecto tóxico del chisme

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Finalmente, me gustaría citar las palabras del Papa Francisco, quien alienta a los fieles del chisme para que cuando tengan deseos de hablar mal del prójimo ‘se muerdan la lengua’.

Siempre he creído que hay que alejarnos de esas personas tóxicas y, en la medida de lo posible, castigarlas con la indiferencia.

Ahora bien, el chisme deja su esencia o su razón de ser si usted le pone punto final. Lo recomendable, en todas las circunstancias, es no entrar en el juego de los comentarios y evitar extender esos rumores.

El chisme se vuelve más atrayente para sus promotores cuando descubren no sólo que determinada información puede tener alguna dosis de perversidad, sino que de alguna manera ese mismo dato puede causarle daño al prójimo.

Lo que más me molesta de ese tipo de rumores es que ese proceder tiene una finalidad clara y que es muy nociva para todos, pues nos amarga la existencia.

Lamentablemente el chisme hace parte de la cotidianidad y, quiéranlo o no, muchos terminan propagando habladurías sin contemplar el daño que se hacen a sí mismos y a los demás.

Es como si esa gente no tuviera nada ‘mejor’ por hacer que estar murmurando sobre lo que hacen o dejan de hacer los demás.

Sucumbir ante la tentación de inmiscuirse en lo que no les incumbe es uno de los principales ‘lunares negros’ de muchas personas.

Testimonio: “Durante los últimos meses, por alguna razón que aún desconozco, he estado ‘bajo de nota’. Eso me hace ver mi entorno gris y hasta siento que un aguacero arrecia sobre mi humanidad. Todo esto me llena de preocupación. Soy un hombre de fe, pero hasta en eso estoy trastabillando. Lo peor es que mis agendas se han visto afectadas y les estoy perdiendo la chispa a las cosas que debo hacer en el día a día. Quisiera uno de sus buenos consejos. Mil gracias”.