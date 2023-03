La victoria de la fe sobre las enfermedades, así como sobre otros sufrimientos humanos, no se da solamente a través de la plegaria. Además de la devoción, están las curaciones portentosas que ofrece la ciencia.

* No cambie a la persona que más ama en la vida por estar un ‘rato’ con alguien al que solo desea: el momento pasa y luego se sentirá vacío. Aprenda a respetar al amor de su vida, dele la debida importancia. Jamás se deje llevar por ‘un plato de lentejas’.

* Deseo que los ángeles lo protejan, que la tristeza lo olvide, que la bondad lo domine, que la felicidad lo rodee, que la prosperidad entre a su bolsillo, que encuentre el verdadero amor y, sobre todo, que Dios lo bendiga todos los días de su existencia.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Yo era un hombre empático, buena vibra y muy asertivo. Nada me irritaba ni me sacaban de casillas. Sin embargo, hace varios años caí en un mar de traiciones y, por eso, hoy siento que todo me golpea, hasta la misma cotidianidad es agresiva conmigo. Fueron tantas las decepciones que me causaron las personas con las que compartía que, desde entonces, me convertí en una persona agresiva, prevenida y escéptica. Lo peor es que todo el mundo vive criticándome y eso me exaspera aún más. ¿Cómo puede superar esta horrible sensación? Espero su consejo”.

Respuesta: Por lo que interpreto en las líneas de su carta, usted siente que la vida lo trata injustamente. Obviamente su reacción es consecuencia de esas heridas o de esas “traiciones” de las que habla, de manera precisa, porque ‘lo asaltaron en su buena fe’.

Ojo: sentirse así es un detonante recurrente de esos estados defensivos en los que está sumergido. Tal vez por eso todo le representa una amenaza.