Incluso, en términos espirituales, la familia está llamada a ser templo; o sea, casa de oración. No estoy hablando de las frases religiosas, sino de esa plegaria sencilla, llena de esfuerzo y ternura, que con un abrazo, un beso, una sonrisa o una mano se hace vida.

Dicen que el verdadero paraíso empieza en el hogar, de puertas para adentro. ¡Y es cierto! Tal vez no exista en la vida nada más importante que la familia.

A usted, a mí y a todos nos une la sangre y por supuesto el amor. Es más, indiferente de si tengamos o no parientes biológicos, los miembros de nuestro hogar son incondicionales, así en algunas ocasiones nos disgustemos con ellos por ‘x’ o ‘y’ motivo.

Hay contadas excepciones en las que la plata y la soberbia se imponen; sin embargo, la familia nos acepta y nos ama... ¡pase lo que pase!

Y si por el trabajo o por las situaciones de la vida no podemos estar tanto en casa, nos corresponde compensar esa falta de tiempo con pequeños detalles cotidianos que puedan transmitir todo el cariño que le profesamos a nuestra gente.

Si fue Dios quien lo puso en el lugar en el que hoy se encuentra, es porque Él sabe que justo en ese sitio dará muchos frutos. Y si no es así, no se queje por esa necedad de querer atarse o pretender estar en donde su permanencia le hace daño e incluso afecta a los demás. ¡Usted debe entender cuál es su lugar!

Madurez no significa cuántos años ha vivido, sino cuánto ha aprendido en la vida. Uno madura cuando se hace cargo de sus propios asuntos, en cualquier aspecto de la vida: cuando trabaja, cuando ama, cuando consigue su propio sustento y es independiente y, sobre todo, cuando es capaz de tener inteligencia emocional.

Todos, en alguna ocasión, hemos sido tímidos: en el trabajo, en el colegio, con la persona que amamos y hasta en el ascensor cuando evitamos la mirada de desconocidos o cuando callamos por temor a decir bobadas. El asunto es que no nos podemos quedar en el sonrojo y es preciso vencer la timidez.

Testimonio: “Estoy preocupado porque en los últimos meses no les tengo fe a mis cosas ni a mi mismo. ¿A qué se deberá? Supongo que son los problemas los que me tienen ‘achantado’, pues no encuentro las fuerzas necesarias para superarlos. En este caso, ¿Qué debería hacer? Le agradezco alguna de sus recomendaciones”.